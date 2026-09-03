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3 Сентября , 11:05

Глава Башкортостана пожелал хоккейному клубу «Салават Юлаев» успехов в новом сез

3 сентября в Доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с руководством хоккейного клуба «Салават Юлаев» и пожелал команде успехов в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.  «Салават Юлаев» – это главный спортивный бренд Башкортостана, который все знают и любят. Надеюсь, что спортсмены готовы и с настроем идут в новый сезон. Прошлый год был сложный – в четвертьфинале вы встретились с будущим чемпионом Лиги и дали серьёзный бой. Помним мы и «бронзу» в позапрошлом сезоне. В этом году традиционно ждём высокие места в чемпионате, – сказал Радий Хабиров. – Важно, что в команде есть и наши воспитанников. Меня это всегда радует. Все вопросы по поддержке команды мы совместно решаем и будем решать. Желаю вам удачи! Генеральный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов подчеркнул, что в коллективе есть понимание задач дальнейшей работы. – Для нас важно, что люди приходят и смотрят наши игры, трибуны всегда полные. Игроки это ценят. Также на выездных матчах с нами всегда постоянные болельщики, – отметил Ринат Баширов. – Команда полностью укомплектована и всем обеспечена. Ребята будут биться и добиваться наилучшего результата. Завтра выезжаем на первую игру с «Северсталью», оттуда в Омск и потом в Казахстан. Домашние игры стартуют 16 сентября – встречаемся с «Ак Барсом». Главный тренер «юлаевцев» Виктор Козлов отметил, что «Салават Юлаев» – хоккейный клуб со своими традициями и поддержкой местных воспитанников. – В этом году приезжали на просмотр четверо ребят из «Толпара», одного из них – центрального нападающего – мы забрали себе. Остальные вернулись, но скажу, что эти ребята перспективные. Им просто нужно время, чтобы адаптироваться для игры во взрослый хоккей. Капитан команды Григорий Панин поблагодарил Главу Башкортостана за поддержку клуба и боевой настрой на предстоящие игры.  

Глава Башкортостана пожелал хоккейному клубу «Салават Юлаев» успехов в новом сезГлава Башкортостана пожелал хоккейному клубу «Салават Юлаев» успехов в новом сез
Глава Башкортостана пожелал хоккейному клубу «Салават Юлаев» успехов в новом сез
 «Салават Юлаев» – это главный спортивный бренд Башкортостана, который все знают и любят. Надеюсь, что спортсмены готовы и с настроем идут в новый сезон. Прошлый год был сложный – в четвертьфинале вы встретились с будущим чемпионом Лиги и дали серьёзный бой. Помним мы и «бронзу» в позапрошлом сезоне. В этом году традиционно ждём высокие места в чемпионате, – сказал Радий Хабиров. – Важно, что в команде есть и наши воспитанников. Меня это всегда радует. Все вопросы по поддержке команды мы совместно решаем и будем решать. Желаю вам удачи!

Генеральный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов подчеркнул, что в коллективе есть понимание задач дальнейшей работы.

– Для нас важно, что люди приходят и смотрят наши игры, трибуны всегда полные. Игроки это ценят. Также на выездных матчах с нами всегда постоянные болельщики, – отметил Ринат Баширов. – Команда полностью укомплектована и всем обеспечена. Ребята будут биться и добиваться наилучшего результата. Завтра выезжаем на первую игру с «Северсталью», оттуда в Омск и потом в Казахстан. Домашние игры стартуют 16 сентября – встречаемся с «Ак Барсом».

Главный тренер «юлаевцев» Виктор Козлов отметил, что «Салават Юлаев» – хоккейный клуб со своими традициями и поддержкой местных воспитанников.

– В этом году приезжали на просмотр четверо ребят из «Толпара», одного из них – центрального нападающего – мы забрали себе. Остальные вернулись, но скажу, что эти ребята перспективные. Им просто нужно время, чтобы адаптироваться для игры во взрослый хоккей.

Капитан команды Григорий Панин поблагодарил Главу Башкортостана за поддержку клуба и боевой настрой на предстоящие игры.

 

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