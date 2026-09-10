Встреча с почётными гостями Спартакиады народов России по спортивной борьбе

Руководитель региона выразил признательность Федерации спортивной борьбы России за поддержку в организации Спартакиады.

– Для нас это очень серьёзное событие. Республика принимает соревнования в шести дисциплинах, в том числе спортивной борьбе. Это стало возможным благодаря строительству в Уфе крупных объектов, в числе которых – комплекс гребного слалома, Центр фехтования и Дворец борьбы, – отметил Радий Хабиров. – Кроме того, в наших планах – возвести в столице региона Центр настольного тенниса, большой легкоатлетический манеж, а также Центр прогресса бокса и Академию тенниса. Всё это даст новые возможности для подготовки спортсменов и проведения соревнований самого высокого уровня.

Глава Башкортостана также поблагодарил ветеранов спорта и тренеров за большой вклад в воспитание подрастающего поколения атлетов.

– Вы – настоящие легенды спорта. И ваш визит в Башкортостан, посещение Спартакиады – это праздник для молодых борцов, которые, глядя на вас, стремятся к новым достижениям, – подчеркнул Радий Хабиров. – Возможно, сегодня на соревнованиях мы с вами увидим будущих олимпийских чемпионов.

Сенатор Российской Федерации, Герой России, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин высоко оценил развитую спортивную инфраструктуру республики.

– Дворец борьбы, который построили в Уфе, стал визитной карточкой Башкортостана, площадкой для проведения самых сложных турниров, – сказал Александр Карелин. – Важно и то, что наряду с обновлением столицы республики вы не забываете об историческом наследии, восстанавливаете культурные объекты и развиваете музейное дело. Это формирует правильные ценности у жителей и гостей города.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил, что большое число спортивных объектов и насыщенный календарь соревнований дают дополнительные стимулы для детей и подростков заниматься единоборствами, в том числе олимпийскими видами спорта.

– Вы предоставляете возможность каждому ребёнку развиваться, учиться быть конкурентоспособным, воспитывать в себе волю к победе и неукротимый спортивный дух, – подчеркнул Михаил Мамиашвили. – Это способствует формированию сильных личностей и укрепляет нашу великую нацию.

Участники встречи также отметили важную роль тренеров и наставников в воспитании молодёжи. Глава Башкортостана сообщил, что планирует провести встречу с учителями физкультуры, которые наряду с физической подготовкой способствуют и нравственному развитию подрастающего поколения.

https://glavarb.ru/ru/news/event/vstrecha-s-pochyotnymi-gostyami-spartakiady-narodov-rossii-po-sportivnoy-borbe-92114/