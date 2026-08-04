В.Каляев из с.Мишкино - педагог, тренер, который посвятил футболу полвека

Желание, дисциплина и упорство — три качества, двигающие человека к достижению цели. Юных футболистов села Мишкино учит сохранять эти принципы Валерий Александрович, уважаемый среди спортсменов не только как тренер, но и как мудрый наставник.

Путь самого Валерия Каляева к тренерскому мостику начался задолго до того, как он впервые взял в руки свисток. Жизнь семьи Каляевых всегда была связана с преподавательской деятельностью. Большую роль сыграл отец — учитель физкультуры и активист лыжных соревнований. Легкая атлетика, гимнастика, волейбол, баскетбол, лыжи — молодой Валерий перепробовал многое, пока последний пункт этого списка окончательно не привел его к футболу.

Трудовая деятельность началась 1 сентября 1973 года. Несмотря на юный возраст и отсутствие диплома, ему доверили должность учителя физкультуры в Мишкинской восьмилетней школе. После армии и окончания Марийского государственного педагогического института он вернулся к детям. В родные края семья вернулась в 1994 году, а с открытием нового ФОКа в 2004-м начались занятия в зале. После тридцати лет преподавания в школе должность сменилась официально: из простого учителя физкультуры Валерий Александрович стал тренером по футболу. Его заслуги отмечены нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», золотым знаком ГТО X ступени и званием «Лучший работник физической культуры и спорта Республики Башкортостан». В этом году копилка тренера пополнилась еще одной наградой, в день празднования «Сабантуй – 2026» президент Башкирского футбольного союза Руслан Муллагалиев вручил ему Благодарственное письмо за вклад в развитие футбола в Республике Башкортостан.

Его профессионализм дает плоды. Среди воспитанников отличился Ильмир Халитов, подготовленный Каляевым до кандидата в мастера спорта по мини-футболу. Он был в составе уфимской команды «Витязь», занявшей второе место в первенстве России в Нижнем Новгороде. А Максим Файрузов в финале первенства Сельской лиги «Колосок» победил в номинации «Лучший вратарь». Всего за один турнир команда «Олимп» вошла в тройку призеров среди четырнадцати коллективов.

Валерий Александрович — хороший соперник не только на газоне, но и на шахматной доске. От отца-любителя древней логической игры он унаследовал феноменальную память: помнит имена всех воспитанников, даже тех, кто тренировался много лет назад. Эта же память помогает ему сочинять стихи, строки которых иногда заполняют страницы его личного блокнота.

- Футбол многогранен, — говорит Валерий Каляев. — Он влияет не только на физическое воспитание, но и на характер. Игрок учится принимать быстрые решения, прогнозировать действия соперника, развивает самостоятельность мышления, командность и ответственность.

Сегодня Валерию Александровичу 70 лет, он полон сил, энергии и оптимизма. Несмотря на то, что набор в секции обычно проходит в сентябре, этот тренер готов принять ребенка в любое время года. Быть может, именно ваш ребенок окажется тем самым талантом, который нельзя упускать. Ведь главное наследие, что оставляет после себя такой педагог — это не кубки на полках спортивной школы, а здоровые, целеустремленные люди, нашедшие свое место в жизни.

Пожелаем этому светлому человеку здоровья, добра и мирного неба над головой.

В 2025 году Башкортостан был признан лучшим спортивным регионом России, что сделало республику первым субъектом в истории, дважды удостоенным этой премии (ранее — в 2019 году), подтвердив стабильность курса на развитие спорта высших достижений.

- Благодаря проектам во многих наших районах начинают развивать виды спорта, которыми раньше там не занимались. Только в 2025 году открылись новые отделения по спортивной борьбе, боксу, мини-футболу, волейболу, баскетболу, плаванию. В 13 сельских районах начали подготовку ребят для спортивного резерва республики – зажигаются новые звезды, появляются первые победы. А всего в занятия спортом удалось вовлечь более 5 тысяч детей. Это достойный результат. – сказал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.