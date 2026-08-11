В Уфе стартовала Спартакиада народов России по фехтованию

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр спорта Республики Башкортостан Руслан Тагирович Хабибов и президент Федерации фехтования России, главный тренер сборной команды России по фехтованию, олимпийский чемпион Ильгар Яшарович Мамедов. «Особую значимость этим соревнованиям придаёт то, что они являются отборочным этапом в национальную сборную России. Уверен, что наши фехтовальщики продемонстрируют высокий уровень мастерства и поборются за право представлять страну на крупнейших международных турнирах. Для нас особенно важно принимать такие соревнования», - подчеркнул Руслан Хабибов. «В Уфе один из лучших Центров фехтования не только России, но и всего мира. И мы очень рады, что руководство Башкортостана согласилось принять столь масштабное событие на «своей земле», - отметил в своем выступлении Ильгар Мамедов. В соревнованиях принимают участие 400 спортсменов из 24 регионов России. В программу турнира входят личные и командные соревнования по трем видам оружия - рапире, шпаге и сабле. В составе сборной Республики выступают известные башкирские фехтовальщики: Тимур Сафин - олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро 2016 года, Егор Баранников - победитель первенства мира среди юниоров 2021 года, Искандер Булатов - серебряный призер первенства мира среди молодежи 2025 года, Владислав Журавлев - победитель первенства Европы среди юниоров 2016 года. Среди женщин - Аделина Загидуллина, олимпийская чемпионка Токио-2020, Адэлина Бикбулатова - победительница первенства мира среди юниоров 2021 года и Анастасия Иванова - чемпионка мира и Европы 2019 года, Полина Хаертдинова, победительница первенства мира среди юниоров 2021 года, и Таисия Ларькина, победительница Игр стран СНГ 2025 года. Сегодня первую медаль в фехтовании для сборной Башкортостана выиграл Егор Баранников. Он стал бронзовым призером в личном зачете в рапире. Расписание соревнований: 11 августа в личном первенстве выступят женщины-рапиристки: 10:00 - начало соревнований; 17:30 - финальные поединки. 12 августа состоятся командные соревнования по рапире: 10:00 - мужчины; 12:30 - женщины; 16:40 - финал (мужчины); 18:00 - финал (женщины). 13 августа пройдут личные соревнования по шпаге среди мужчин: 10:00 - начало соревнований; 16:45 - финал. 14 августа за медали поборются женщины-шпажистки: 10:00 - начало соревнований; 17:00 - финал. 15 августа состоятся командные соревнования по шпаге: 10:00 - мужчины; 12:00 - женщины; 15:00 - финал (мужчины); 15:50 - финал (женщины). 16 августа стартуют личные соревнования по сабле среди мужчин: 11:00 - начало соревнований; 15:20 - финалы. 17 августа в личном турнире выступят женщины-саблистки: 11:00 - начало поединков; 15:20 - финалы. 18 августа программу соревнований завершит командный турнир по сабле: 11:00 - мужчины; 13:00 - женщины; 16:30 - финал (мужчины); 17:15 - финал (женщины). Приглашаем жителей и гостей Республики Башкортостан поддержать наших спортсменов! Вход – свободный, 0+. Справочно: Спартакиада народов России – одно из крупнейших спортивных событий страны и является главным этапом отбора сильнейших спортсменов в национальные сборные для подготовки к Олимпийским играм 2028 года. Об этом ранее сообщил Министр спорта Российской Федерации, Председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, подчеркнув, что успешное выступление на спартакиаде откроет спортсменам путь в состав сборной России. Всего в программу соревнований вошли 43 вида спорта. Они пройдут в семи субъектах Российской Федерации: Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Калининградской, Самарской, Свердловской, Омской и Челябинской областях. В соревнованиях примут участие более 12 тысяч человек, в том числе около 8 100 спортсменов, 2 600 тренеров и специалистов и 1 800 спортивных судей. Башкортостан станет площадкой проведения соревнований по шести видам спорта. В республику приедут порядка 1 500 участников, среди которых около 1 100 спортсменов, 250 тренеров и специалистов и 150 судей. Сборную Башкортостана представят 120 спортсменов, которые будут бороться за награды в 33 дисциплинах.Фото: Ильшат Ахметов