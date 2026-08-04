Пловчиха из Башкортостана стала бронзовым призёром первенства России

Успешно на домашних дорожках выступила воспитанница Центра спортивного плавания Республики Башкортостан Виктория Ширяева. Спортсменка завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 метров брассом среди девушек 14–15 лет, подтвердив высокий уровень подготовки башкирской школы плавания.



Достойное выступление Виктории стало важным достижением для сборной республики и еще одним свидетельством системной работы по подготовке спортивного резерва.



— Бронзовая медаль Виктории Ширяевой на первенстве России — это заслуженный результат упорного труда самой спортсменки, ее тренеров и всей команды Центра спортивного плавания Башкортостана. Особенно приятно, что столь высокий результат был показан на домашнем турнире в Уфе. Такие успехи молодых спортсменов подтверждают высокий потенциал республиканской школы плавания и вдохновляют новое поколение на достижение больших спортивных целей. Поздравляем Викторию с заслуженной наградой и желаем новых побед на всероссийских и международных стартах, — отметил заместитель министра спорта Республики Башкортостан Игорь Ермилов.

Источник: Министерство спорта Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=444