Десять бойцов из Башкортостана сразятся на турнире по кулачным боям в Уфе

Это уже второе крупное событие лиги в Уфе в текущем году. Предыдущий турнир, прошедший 14 февраля, запомнился реваншем между местным спортсменом Ильнаром «Хантером» Ишимбаевым и Суламбеком «Алым Зверем» Шахгириевым, где победу единогласным решением судей одержал башкирский боец.

Предстоящий турнир соберет спортсменов из четырех стран – России, Узбекистана, Кыргызстана и Турции. Республику Башкортостан представят десять бойцов, которые выйдут на ринг в шести весовых категориях.

Главным событием вечера станет чемпионский поединок в новой для Ильнара «Хантера» Ишимбаева весовой категории до 84 кг. Бывший чемпион Prime FL в весе до 77 кг встретится с Бобуром Курбоновым из Узбекистана, открывая новую главу в своей спортивной карьере.

В общей сложности зрителей ждут 11 зрелищных поединков. Среди участников также выступит Руслан Гайнутдинов – известный профессиональный боксер и боец на голых кулаках, который в этом году пополнил ряды спасателей Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС.

Накануне турнира, 28 августа, состоится церемония медиавзвешивания участников. Мероприятие пройдет в пространстве «АРТ-Квадрат». Прямая трансляция боев будет доступна в группе «VK Спорт».

(16+). https://mgazeta.com/news/novosti/2026-08-26/desyat-boytsov-iz-bashkortostana-srazyatsya-na-turnire-po-kulachnym-boyam-v-ufe-4793027