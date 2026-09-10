Радий Хабиров и олимпийские чемпионы дали старт итоговым поединкам Спартакиады

В соревнованиях участвуют почти 300 атлетов из 50 регионов, в том числе семь – из Башкортостана.

– Республика с огромным уважением приветствует участников Спартакиады, тренеров, на которых лежит большая ответственность за результат. Слова особой благодарности и уважения – легендарным спортсменам, которые боролись за золото высшей пробы для сборных Советского Союза и Российской Федерации, – сказал Радий Хабиров. – Легенды спорта являются маяком, путеводной звездой для тысяч молодых ребят, мальчишек и девчонок, которые, смотря на вас, тоже хотят стать сильными, крепкими, настоящими патриотами своей страны. Желаю всем участникам соревнований честной борьбы и побед.

Глава Башкортостана также вручил государственные награды тренерам, которые вносят вклад в развитие спортивной борьбы в республике.

Олимпийские чемпионы также поприветствовали спортсменов и отметили высокий уровень организации турнира в Уфе.

– Особые слова благодарности руководству Башкортостана. Радий Фаритович, спасибо, что проповедуете командный стиль работы. Благодаря этому у нас есть уникальный по своим техническим возможностям и архитектурным решениям Дворец борьбы, – отметил Александр Карелин.

– Еще в советское время Спартакиада объединяла сильнейших представителей регионов страны, была для них особенным событием. Надеюсь, что она вновь станет доброй традицией, – сказал Михаил Мамиашвили. – Слова огромнейшей благодарности Башкортостану за это ощущение здоровья, радости и, конечно, конкурентной среды.

– Для меня большая честь передать от имени Олимпийского комитета России огромное спасибо Радию Фаритовичу за этот праздник спорта, за этот прекрасный дворец, в котором вся спортивная семья живёт и будет жить ещё долгие годы, – сказал Давид Мусульбес. – Всем желаю позитива и ярких побед!

Глава Башкортостана вместе с почетными гостями также запустили флешмоб «Борись и побеждай!».

Напомним, что спортивная борьба – шестой вид спорта, соревнования по которому принимает республика в рамках Спартакиады народов России среди сильнейших спортсменов. Ранее в Уфе прошли состязания по плаванию, гребному слалому, фезтованию, триатлону и велосипедному спорту. Для атлетов участие в Спартакиаде – важный этап на пути к крупным международным турнирам, в том числе к предстоящим Олимпийским играм 2028 года.

https://glavarb.ru/ru/news/event/radiy-habirov-i-olimpiyskie-chempiony-dali-start-itogovym-poedinkam-spartakiady-narodov-rossii-po-sportivnoy-borbe-92138/