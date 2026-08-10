В Уфе стартовали соревнования по фехтованию Спартакиады народов России

Турнир проходит с 10 по 18 августа в Центре фехтования Республики Башкортостан и объединит 570 сильнейших спортсменов из 24 регионов страны. Среди участников — олимпийские чемпионы, а также призеры чемпионатов России и Европы. Они разыграют медали в личных и командных соревнованиях по трем видам оружия: рапире, шпаге и сабле.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.