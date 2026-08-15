В Башкирии вручили первые сертификаты участникам проекта «Земский тренер»

Тренеры и специалисты спортивных учреждений республики получили денежные гранты в размере 1 млн рублей. Первыми обладателями сертификатов стали инструктор-методист спортивной школы Чишминского района Галина Рейтер, тренер-преподаватель по дзюдо спортивной школы «Олимпиец» города Дюртюли Анна Пальмина и тренер по хоккею с шайбой спортивной школы Альшеевского района Динис Минияров.

Для региона запуск проекта имеет особое значение. Его концепция во многом основана на успешном опыте республиканского проекта «Сельский тренер», созданного в 2020 году по инициативе главы Башкирии Радия Хабирова. За время реализации проекта поддержку получили уже более 200 наставников.

«Очень важно, что опыт Башкирии получил федеральное продолжение. Благодаря проекту „Сельский тренер“ нам уже удалось поддержать более 200 наставников. Теперь с запуском „Земского тренера“ таких возможностей станет еще больше. Это дополнительная мотивация для специалистов работать в наших районах и развивать детско-юношеский спорт на местах», — отметил заместитель премьер-министра правительства республики — министр спорта Руслан Хабибов.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.