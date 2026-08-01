Башкортостан принял первые старты Спартакиады народов России

Башкортостан принимает соревнования сразу по шести видам спорта. Первыми в борьбу за медали вступили триатлонисты и представители велосипедного спорта (шоссе). Участников соревнований по триатлону приветствовал заместитель министра спорта Республики Башкортостан Артём Александрович Новиков: «Рад приветствовать вас от имени заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра спорта Республики Башкортостан Руслана Тагировича Хабибова и всей нашей спортивной общественности. Желаю, чтобы участие в Спартакиаде народов России стало для каждого из вас важным достижением. Ведь главная победа в спорте — это прежде всего победа над собой. Уверен, что эти соревнования подарят нам новые яркие рекорды, откроют новые имена и станут очередным шагом для спортсменов на пути к выступлению за честь России на крупнейших международных стартах. Отдельные слова благодарности Федерации триатлона России, Ксении Сергеевне Шойгу, всей команде организаторов и судейскому корпусу за высокий уровень подготовки соревнований. Желаю всем честной борьбы, ярких эмоций, и пусть победит сильнейший!» В соревнованиях по триатлону на олимпийской дистанции среди женщин победу одержала представительница Москвы Диана Исакова. Примечательно, что на предыдущей Спартакиаде четыре года назад спортсменка стала серебряным призером, уступив Валентине Рясовой. В этом году ей удалось подняться на высшую ступень пьедестала. У мужчин золотую медаль завоевал Михаил Бастраков. Серебряным призером стал Денис Колобродов, бронзовую награду выиграл Павел Сорокин. После финиша Диана Исакова высоко оценила организацию соревнований и атмосферу на трассе: «Четыре года назад это был единственный старый в сезоне, в котором я заняла второе место, и в этом году взяла реванш, как и планировала. Состояние отличное. Я не ожидала, плыла в своем темпе, к сожалению, или к счастью, оторвалась от группы и пришлось ехать одной 40 км. За счет погоды и озера вообще респект. И болельщики повсюду: едешь первая — тебе кричат: "Давай, давай, не отставай!". Болельщики поддерживали, конечно», — поделилась спортсменка. Не менее напряженной получилась борьба в соревнованиях по велосипедному спорту (шоссе). Спортсмены разыграли медали в индивидуальной гонке с раздельным стартом, где решающее значение имели скорость, выносливость и грамотное распределение сил на дистанции. У женщин победительницей стала представительница Санкт-Петербурга Анастасия Семенова. Серебряную медаль завоевала Тамара Дронова (Москва), бронзовую — Дарья Фомина (Самарская область). У мужчин победу одержал Савва Новиков (Москва). Второе место занял Кирилл Миллер (Самарская область), третьим финишировал Виктор Бугаенко (Санкт-Петербург). По словам Анастасии Семеновой, добиться победы помогли правильный настрой и особенности трассы. «Я очень рада победить, потому что для меня это всегда неожиданно. Подходила, наверное, с холодной головой к этой гонке. Трасса горная, очень интересная — это добавляет экшена к гонке», — отметила спортсменка. Первый соревновательный день подтвердил высокий уровень организации Спартакиады народов России в Башкортостане и большой интерес болельщиков к турниру. Впереди участников ждут соревнования по фехтованию, плаванию на открытой воде, гребному слалому и спортивной борьбе, которые также пройдут на спортивных объектах республики. Фотограф Ахметов Ильшат