Ветераны СВО РБ приняли участие во Всероссийском соревновании по легкой атлетике

Соревнования стали важной площадкой не только для выявления сильнейших спортсменов, но и для физической реабилитации и социальной адаптации ветеранов специальной военной операции через занятия спортом. Республику Башкортостан на соревнованиях представили ветераны специальной военной операции, которые достойно выступили на всероссийском уровне. По итогам турнира бронзовую медаль в дисциплине «метание копья сидя» завоевал Валерий Алеев из Нефтекамска.



Помимо соревновательной программы участники посетили мастер-классы, которые провели ведущие тренеры паралимпийской сборной России. Спортсмены получили возможность совершенствовать технику выполнения легкоатлетических дисциплин и обменяться опытом с представителями разных регионов страны.



Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев отметил, что все больше ветеранов специальной военной операции успешно пополняют состав национальной паралимпийской сборной России, а подобные соревнования становятся важным этапом их спортивного пути.



Поддержка ветеранов СВО через развитие адаптивного спорта остается одним из приоритетных направлений государственной политики. Проведение таких турниров способствует восстановлению здоровья участников, их социальной интеграции и вовлечению в активную общественную жизнь.



Как отметил Президент Паралимпийского комитета Павел Рожков, системная государственная поддержка и пересмотр нормативов медицинского обслуживания позволяют планомерно повышать мастерство участников сборной. Проведение подобных стартов полностью соответствует целям федерального проекта «Спорт — норма жизни», способствуя эффективной реабилитации и интеграции ветеранов боевых действий в активную жизнь общества.



Важную роль в сопровождении ветеранов специальной военной операции играет государственный фонд «Защитники Отечества», созданный по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина. Фонд оказывает комплексную поддержку защитникам Отечества и членам их семей, включая медицинскую и социальную реабилитацию, содействие в обучении и трудоустройстве, юридическую помощь и адаптацию жилья для людей с инвалидностью. Филиалы фонда работают во всех субъектах Российской Федерации.

Источник: Министерство спорта Республики Башкортостан:https://contenta.info/press_releases?tag_id=444