В Уфе стартовали соревнования по гребному слалому II Спартакиады народов России

Состязания пройдут с 15 по 18 августа на базе комплекса гребного слалома, который открыли в 2024 году в рамках Международного форума «Россия – спортивная держава». За награды будут бороться более 100 атлетов, представляющих 18 регионов страны – от Санкт-Петербурга до Новосибирской области.

Руководитель региона поздравил участников с началом состязаний и вручил государственные награды республики за вклад в развитие спорта.

– В эти дни Башкортостан принимает крупнейшие российские соревнования – Спартакиаду народов России. Это очень важный турнир, в котором участвуют сильнейшие спортсмены. По сути, это путь к дальнейшим чемпионатам Европы, мира и Олимпийским играм, – подчеркнул Радий Хабиров. – У нас проходят состязания по шести видам спорта, в том числе плаванию, триатлону, фехтованию. Хочу поблагодарить Министерство спорта России за возможность провести в нашей республике такое значимое событие. Для нас это большая честь, а для атлетов – огромная ответственность. Желаю спортсменам честной борьбы. И пусть победит сильнейший!

Президент Федерации гребного слалома России Сергей Папуш зачитал приветственный адрес министра иностранных дел страны, председателя Попечительского совета Федерации Сергея Лаврова.

«Уважаемые спортсмены, тренеры, гости! Приветствую вас на Спартакиаде народов России по гребному слалому – событии, которое напоминает нам о единстве нашей страны через спорт, упорство и дружбу. Выражаю благодарность Республике Башкортостана за приём важнейших стартов нашей страны на прекрасном слаломном канале, построенном силами региона! Желаю всем участникам хорошей скорости и точности на воде, а на берегу – поддержки друзей и близких. Пусть Спартакиада запомнится яркими моментами и новыми достижениями, а дух единства народов России, проявленный на воде, всесторонне войдёт в нашу жизнь. Уверен, соревнования пройдут на самом высоком уровне, полные захватывающих стартов, бескомпромиссной борьбы и ярких впечатлений!», – отмечено в приветствии.

Сергей Папуш высоко оценил возможности комплекса гребного слалома в Уфе.

– Это канал среднего уровня сложности, поэтому он притягивает как начинающих спортсменов, так и мастеров высшего класса, – сказал он. – Такой объект важен в масштабе всей страны.

Программа соревнований включает пять категорий гребного слалома среди мужчин и женщин, выступающих на каяках и каноэ. Борьба за медали стартует 16 августа, а награждение победителей состоится 18 августа.

Глава Башкортостана отметил важность Спартакиады для атлетов, которые, показав высокие результаты, смогут претендовать на участие в престижных международных турнирах, в том числе Олимпиаде.

– Наша задача – сделать так, чтобы соревнования в Уфе прошли организованно, на высоком уровне. Чтобы у спортсменов были все возможности проявить свои лучшие качества. Вы видите, что российский спорт возвращается на международную арену, – подчеркнул Радий Хабиров. – В части инфраструктуры у нас в планах – построить центры настольного тенниса, бокса, а также легкоатлетический манеж. А на площадке комплекса гребного слалома – возвести административный корпус со спортзалом и тренерскими, чтобы полностью завершить проект.