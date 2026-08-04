Гандбольная команда «Башкирия» выступит на Спартакиаде народов России

Для уфимского клуба участие в Спартакиаде станет важным этапом подготовки к новому сезону. Команда проходит масштабное обновление: перед стартом сезона клуб сменил название, усилил состав и приступил к формированию нового коллектива.



Главным тренером команды назначен Антон Руднев, ранее работавший с молодежной командой «Акбузата». В межсезонье состав пополнили семь игроков, имеющих опыт выступлений в российской Суперлиге. В команду вошли вратари Влада Бударева и Олеся Клименко, разыгрывающая Ксения Ермакова, полусредние Елена Смирнова и Александра Макеева, левый крайний Сабина Казиханова, а также линейный игрок Софья Морозова.



Главный тренер Антон Руднев отмечает, что сегодня перед командой стоит задача не только добиваться результата, но и сформировать сплоченный коллектив, способный успешно выступать в чемпионате России. Игры Спартакиады станут важной проверкой перед началом официального сезона.



— Зная уровень нашего чемпионата, мы, конечно же, понимаем, что нам нужны лидеры. Сейчас над этим работаем, и руководство клуба дало возможность нам приобрести еще несколько позиций. Это должны быть лидеры, которые однозначно поведут за собой коллектив. Сегодня фактически строим команду с нуля. Также руководство нам поставило задачу выигрывать в каждой игре, стараться во всяком случае. Но я для себя поставил задачу в первую очередь создавать боеспособный коллектив, поднять командный дух. Мы постараемся найти баланс между молодыми и опытными игроками и сплотить их. И через игры Спартакиады хотим вывести команду на пик к началу сезона, — сказал Антон Руднев.

Источник: Министерство спорта Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=446