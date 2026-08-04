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Спорт
4 Августа , 04:48

Гандбольная команда «Башкирия» выступит на Спартакиаде народов России

Женская гандбольная команда «Башкирия» представит Республику Башкортостан на Спартакиаде народов России в рамках госпрограммы «Спорт России». Соревнования по гандболу пройдут с 15 по 25 августа в Тольятти, где за медали будут бороться сильнейшие команды страны.

Гандбольная команда «Башкирия» выступит на Спартакиаде народов РоссииГандбольная команда «Башкирия» выступит на Спартакиаде народов России
Гандбольная команда «Башкирия» выступит на Спартакиаде народов России

Для уфимского клуба участие в Спартакиаде станет важным этапом подготовки к новому сезону. Команда проходит масштабное обновление: перед стартом сезона клуб сменил название, усилил состав и приступил к формированию нового коллектива.

Главным тренером команды назначен Антон Руднев, ранее работавший с молодежной командой «Акбузата». В межсезонье состав пополнили семь игроков, имеющих опыт выступлений в российской Суперлиге. В команду вошли вратари Влада Бударева и Олеся Клименко, разыгрывающая Ксения Ермакова, полусредние Елена Смирнова и Александра Макеева, левый крайний Сабина Казиханова, а также линейный игрок Софья Морозова.

Главный тренер Антон Руднев отмечает, что сегодня перед командой стоит задача не только добиваться результата, но и сформировать сплоченный коллектив, способный успешно выступать в чемпионате России. Игры Спартакиады станут важной проверкой перед началом официального сезона.

— Зная уровень нашего чемпионата, мы, конечно же, понимаем, что нам нужны лидеры. Сейчас над этим работаем, и руководство клуба дало возможность нам приобрести еще несколько позиций. Это должны быть лидеры, которые однозначно поведут за собой коллектив. Сегодня фактически строим команду с нуля. Также руководство нам поставило задачу выигрывать в каждой игре, стараться во всяком случае. Но я для себя поставил задачу в первую очередь создавать боеспособный коллектив, поднять командный дух. Мы постараемся найти баланс между молодыми и опытными игроками и сплотить их. И через игры Спартакиады хотим вывести команду на пик к началу сезона, — сказал Антон Руднев.

Источник: Министерство спорта Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=446 

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