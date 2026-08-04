В Уфе определились победители групповых гонок по велоспорту (шоссе) в рамках Спа

После финиша победительница соревнований Анастасия Самсонова поделилась впечатлениями от гонки: «Конечно, я еще раз рада занять первое место на Спартакиаде. Для меня это немножко неожиданно. Очень довольна проделанной работой. Трасса была достаточно ветреной сегодня, холмистой, но мы старались, ехали». Бронзовый призер Кристина Новикова отметила, что с нетерпением ждала возвращения к стартам после продолжительного перерыва: «На самом деле я очень ждала эту велогонку, потому что у нас был большой промежуток между стартами, практически месяц. Просто готовилась к этой групповой гонке, с нетерпением готовились, ждали. Очень рада, что мы ее проехали». В мужской групповой гонке победителем стал Даниил Мальцев (Москва). Серебряную награду завоевал Максим Мишанков (Тюменская область), третье место занял Артур Ершов (Свердловская область). На этом первый этап Спартакиады народов России – 2026 в Республике Башкортостан официально завершен. Следующими в рамках программы Спартакиады в Уфе пройдут соревнования по фехтованию, которые состоятся с 10 по 17 августа.фотографии Ильшата Ахметова