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Здравоохранение

Здравоохранение
17 Августа , 18:07
В Башкортостане планируют построить новую детскую больницу
Здравоохранение
13 Августа , 04:18
В Мишкинском районе подвели итоги работы нового ФАПа в селе Баймурзино
Здравоохранение
6 Августа , 18:40
Башкортостан представит регионам России модель организации медицинской помощи
Здравоохранение
5 Августа , 06:20
В РБ 194 участника СВО и1695 члены семей прошли обследования в«Поездах здоровья"
Здравоохранение
4 Августа , 16:19
Экстренное состояние: инородное тело в дыхательных путях ребенка
Здравоохранение
31 Июля , 09:30
Резидент Межвузовского кампуса Уфы разработал тренажер для нейрореабилитации
Здравоохранение
31 Июля , 09:09
В Москве продолжается масштабная модернизация Морозовской детской горбольницы
Здравоохранение
28 Июля , 06:43
О сезонных болезнях мы побеседовали с и. о. главного врача З.Малмыгиной
Здравоохранение
22 Июля , 08:57
Экстренное состояние: что делать при отёке Квинке
Здравоохранение
15 Июля , 09:30
В Башкортостане внедрили дистанционное наблюдение за пациентами
Здравоохранение
14 Июля , 07:04
Республиканский врачебно-физкультурный диспансер подвел итоги работы за 4 месяца
Здравоохранение
9 Июля , 16:20
Уфимский хоспис отмечает свой день рождения
Здравоохранение
6 Июля , 05:52
Жители отдаленных сел Мишкинского района прошли диспансеризацию
Здравоохранение
1 Июля , 11:45
Радий Хабиров вручил дипломы выпускникам Салаватского медицинского колледжа
Здравоохранение
29 Июня , 17:07
Онлайн-запись к врачу – одна из самых востребованных функций нацмессенджера Max
Здравоохранение
29 Июня , 10:33
Фельдшеры Мишкинского района прошли обучение по онконастороженности
Здравоохранение
23 Июня , 09:23
В Башкирии стартовала Неделя профилактики употребления наркотических средств
Здравоохранение
19 Июня , 13:32
В Межвузовском кампусе Евразийского НОЦ разрабатывают ИИ-сервисы для медицины
Здравоохранение
18 Июня , 11:30
Радий Хабиров поздравил медицинских работников Башкортостана с профессиональным
Здравоохранение
18 Июня , 11:18
Медицинские учреждения Башкортостана получили 21 новый автомобиль скорой помощи
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