+4 °С
Облачно
Подписаться на Я.Новости75 лет Победы

Здравоохранение

Здравоохранение
23 Сентября , 12:06
Прошло заседание оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Мишкинского района.
Здравоохранение
23 Сентября , 10:55
Как подготовиться к вакцинации
Здравоохранение
22 Сентября , 11:01
Хочу сделать нашу медицину лучше
Здравоохранение
22 Сентября , 10:23
Республиканский профсоюз изменил условия получения помощи инфицированным COVID-19 членам профсоюза.
Здравоохранение
22 Сентября , 10:00
О вакцинации в вопросах и ответах
Здравоохранение
21 Сентября , 15:21
Не сомневайся-прививайся
Здравоохранение
21 Сентября , 10:53
В финал трека «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России» вышла семейная пара медиков из Уфы
Здравоохранение
20 Сентября , 16:01
Число заболевших коронавирусом в Башкортостане превысило 63 тысячи человек
Здравоохранение
13 Сентября , 14:16
В Башкортостане прививку от коронавируса сделали 1,2 млн жителей
Здравоохранение
6 Сентября , 15:51
Прививку от коронавируса сделали 1,18 млн жителей Башкортостана
Здравоохранение
6 Сентября , 15:50
В Башкортостане более 140 тысяч детей прошли обследование в школьных стоматологиях
Здравоохранение
30 Августа , 15:29
В Башкортостане прививку от коронавируса сделали 1,15 млн человек
Здравоохранение
23 Августа , 14:27
Прививку от коронавируса в Башкортостане сделали 1,1 млн человек
Здравоохранение
22 Августа , 10:14
Сводка 21.08.2021
Здравоохранение
16 Августа , 14:48
Прививку от коронавируса в Башкортостане сделали 1,057 млн человек
Здравоохранение
13 Августа , 09:34
На «Здравчасе» обсудили ход вакцинации от COVID-19 и кадровое обеспечение медицинских организаций
Здравоохранение
12 Августа , 20:53
"Башспирт" принимает на работу только вакцинированных сотрудников
Здравоохранение
9 Августа , 21:09
Число вакцинированных от коронавируса в Башкортостане превысило 1 млн человек
Здравоохранение
5 Августа , 15:37
Беседа о вакцинации против коронавируса с главным врачом Мишкинской ЦРБ Валерием Гареевым
Здравоохранение
12 Июля , 14:31
Пандемия не желает отступать
Все материалы

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Эл. почта
mishpressa@mail.ru
Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.Метрика