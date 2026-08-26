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Здравоохранение
26 Августа , 06:57

Жители отдаленных сел смогут покупать лекарства в передвижных аптеках

Эксперимент по розничной продаже медикаментов в передвижных аптечных пунктах для жителей малонаселенных и отдаленных сельских территорий начнется в России с 1 сентября, сообщили в правительстве. Данная инициатива способствует достижению целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В передвижных аптеках будут представлены наиболее востребованные препараты. При этом там не будут отпускать медикаменты, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, более 25% спирта, требующие особых условий хранения.

Эксперимент пройдет в селах, где нет стационарных аптек. Участвовать в нем смогут аптечные организации, имеющие не менее трех лет лицензию на продажу, хранение и перевозку медикаментов. Чтобы присоединиться к эксперименту, необходимо подать заявление в уполномоченный региональный орган власти и получить специальное разрешение от Росздравнадзора.

Пилотный проект продлится до 1 сентября 2029 года. Его цель — отработка механизма для последующего внедрения такой торговли лекарствами на постоянной основе.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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