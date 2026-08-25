Жители Мишкинского района могут совершенно бесплатно пройти обследование

Валерий Гареев, главный врач Мишкинской ЦРБ:

– В последние годы забота о здоровье селян стала одним из приоритетных направлений деятельности республиканских властей. Это ощущаем не только мы, медицинские работники, но и жители района. В частности, «Поезда здоровья» способствуют раннему выявлению заболеваний, улучшению качества жизни жителей отдалённых сёл и деревень. К тому же бесплатное обследование, анализы и процедуры обеспечивают доступность медицинской помощи для малоимущих граждан. Призываю всех жителей отдалённых деревень следить за графиком работы «Поезда здоровья» и не упустить прекрасную возможность проверить состояние своего здоровья.

По поручению Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова вновь начали курсировать «Поезда здоровья». Эта важная для жителей акция, которую признали лучшим проектом России, проходит в республике пятый год подряд.

Радий Хабиров, Глава РБ:

– Наша задача – сделать медицинскую помощь высококачественной и доступной для всех жителей, в том числе из удалённых сёл и деревень. «Поезда здоровья» стабильно дают результаты. С одной стороны, они неутешительные, за каждым из этих диагнозов – человеческая судьба. С другой, именно для этого мы и затевали нашу акцию, чтобы у жителей отдалённых населённых пунктов была возможность обследоваться и, если это необходимо, получить рекомендации по дальнейшему лечению.

Передвижные мобильные комплексы, которые отправляются в самые отдалённые уголки республики, позволяют на месте осмотреть пациентов. В составе «поезда» – передвижные центры здоровья, флюорографы, маммографы, фельдшерско-акушерские пункты, диагностические центры Республиканской клинической больницы им. Куватова и Республиканского кардиологического центра.

«Поезд здоровья» даёт возможность попасть на приём к узким специалистам. Это терапевты, хирурги, акушеры-гинекологи, онкологи, кардиологи, офтальмологи, урологи, неврологи, стоматологи, эндокринологи, врачи УЗИ-диагностики, педиатры, детские врачи-хирурги, неврологи.

Все обследования, анализы и процедуры абсолютно бесплатные. Нужно только взять с собой паспорт и полис ОМС. Записываться заранее к врачу не нужно, приём проводится в порядке «живой очереди».

График работы «Поезда здоровья» в Мишкинском районе с 24 августа по 4 сентября 2026 года в рамках акции «Здоровая республика — здоровый регион»:

24 августа — д. Рефанды; 25 августа — д. Староарзаматово; 26 августа — д. Новоакбулатово; 27 августа — д. Камеево; 28 августа — д. Баймурзино; 31 августа — д. Большесухоязово; 1 сентября — д. Тынбаево; 2 сентября — с. Чураево; 3 сентября — д. Лепешкино; 4 сентября — д. Чебыково.

Не откладывайте заботу о своём здоровье! Приходите на обследование – это быстро, удобно и бесплатно. Берегите себя и своих близких.