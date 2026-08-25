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Здравоохранение
25 Августа , 10:04

Жители Мишкинского района могут совершенно бесплатно пройти обследование

Жители Мишкинского района могут совершенно бесплатно пройти обследование на современной технике и показаться лучшим врачам   С 24 августа по 4 сентября 2026 года в рамках акции «Здоровая республика — здоровый регион» в наш район приедут передвижные медицинские комплексы. Акция проходит в нашей республике с 2019 года и уже помогла тысячам людей проверить своё здоровье.

Жители Мишкинского района могут совершенно бесплатно пройти обследованиеЖители Мишкинского района могут совершенно бесплатно пройти обследование
Жители Мишкинского района могут совершенно бесплатно пройти обследование

Валерий Гареев, главный врач Мишкинской ЦРБ:

– В последние годы забота о здоровье селян стала одним из приоритетных направлений деятельности республиканских властей. Это ощущаем не только мы, медицинские работники, но и жители района. В частности, «Поезда здоровья» способствуют раннему выявлению заболеваний, улучшению качества жизни жителей отдалённых сёл и деревень. К тому же бесплатное обследование, анализы и процедуры обеспечивают доступность медицинской помощи для малоимущих граждан. Призываю всех жителей отдалённых деревень следить за графиком работы «Поезда здоровья» и не упустить прекрасную возможность проверить состояние своего здоровья.

 

По поручению Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова вновь начали курсировать «Поезда здоровья». Эта важная для жителей акция, которую признали лучшим проектом России, проходит в республике пятый год подряд.

 

Радий Хабиров, Глава РБ:

– Наша задача – сделать медицинскую помощь высококачественной и доступной для всех жителей, в том числе из удалённых сёл и деревень. «Поезда здоровья» стабильно дают результаты. С одной стороны, они неутешительные, за каждым из этих диагнозов – человеческая судьба. С другой, именно для этого мы и затевали нашу акцию, чтобы у жителей отдалённых населённых пунктов была возможность обследоваться и, если это необходимо, получить рекомендации по дальнейшему лечению.

 

Передвижные мобильные комплексы, которые отправляются в самые отдалённые уголки республики, позволяют на месте осмотреть пациентов. В составе «поезда» – передвижные центры здоровья, флюорографы, маммографы, фельдшерско-акушерские пункты, диагностические центры Республиканской клинической больницы им. Куватова и Республиканского кардиологического центра.

 

«Поезд здоровья» даёт возможность попасть на приём к узким специалистам. Это терапевты, хирурги, акушеры-гинекологи, онкологи, кардиологи, офтальмологи, урологи, неврологи, стоматологи, эндокринологи, врачи УЗИ-диагностики, педиатры, детские врачи-хирурги, неврологи.

 

Все обследования, анализы и процедуры абсолютно бесплатные. Нужно только взять с собой паспорт и полис ОМС. Записываться заранее к врачу не нужно, приём проводится в порядке «живой очереди».

 

График работы «Поезда здоровья» в Мишкинском районе с 24 августа по 4 сентября 2026 года в рамках акции «Здоровая республика — здоровый регион»:

 

24 августа — д. Рефанды; 25 августа — д. Староарзаматово; 26 августа — д. Новоакбулатово; 27 августа — д. Камеево; 28 августа — д. Баймурзино; 31 августа — д. Большесухоязово; 1 сентября — д. Тынбаево; 2 сентября — с. Чураево; 3 сентября — д. Лепешкино; 4 сентября — д. Чебыково.

 

Не откладывайте заботу о своём здоровье! Приходите на обследование – это быстро, удобно и бесплатно. Берегите себя и своих близких.

Автор:Раиля Аптикаева
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