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Здравоохранение
6 Августа , 18:40

Башкортостан представит регионам России модель организации медицинской помощи

6 августа в Республиканском кардиологическом центре Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с участниками третьего модуля образовательной программы «Лидерство в медицине: стратегическое управление региональными системами здравоохранения» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мероприятие проходит при поддержке Минздрава Российской Федерации. В нём принимают участие 90 руководителей медицинских организаций из разных регионов страны.

Башкортостан представит регионам России модель организации медицинской помощиБашкортостан представит регионам России модель организации медицинской помощи
Башкортостан представит регионам России модель организации медицинской помощи

Радий Хабиров подчеркнул, что в Башкортостане уделяют особое внимание развитию системы здравоохранения.

– В нашей республике – большое количество сельского населения, 1,5 млн человек. У нас 2 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, из них более 600 – вновь построенные. Закольцевали их в единый цифровой контур, применяем искусственный интеллект, который позволяет медработникам оперативно считывать данные КТ, рентгена и т.д. Активно проводим работу по обновлению и техническому оснащению ФАПов и врачебных амбулаторий, чтобы было комфортно и врачам, и пациентам. Ещё одна интересная практика – наши «Поезда здоровья», когда передвижные медицинские комплексы вместе с ведущими специалистами республики выезжают в отдалённые районы для осмотра жителей. Мы стараемся максимально приблизить современную медицину к сельским жителям, – сказал Глава республики. – Мы очень признательны нашему Президенту и Министерству здравоохранения страны за федеральную программу модернизации первичного звена, благодаря которой нам удалось достаточно серьёзно обновить нашу инфраструктуру. У нас также действует аналогичная республиканская программа по обновлению поликлиник Уфы. Для решения кадрового вопроса мы увеличили в два раза количество мест в наших медколледжах, а наш Башгосмедуниверситет участвует в федеральном проекте «Приоритет 2030». Мы ежегодно поощряем премиями лучших специалистов – в регионе действуют программы «Земский доктор», «Земский фельдшер». У нас достаточно много практик, которые будут интересны всем участникам образовательной программы. Добро пожаловать в Башкортостан, желаю плодотворной работы!

Проректор по образовательной и научной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Людмила Васильева подчеркнула, что образовательная программа позволит изучить и перенять передовые практики и лучшие управленческие решения коллег из Башкортостана. Она также передала слова напутствия от генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректора Мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина:

«Будущее здравоохранения складывается не только из технологий и инфраструктуры. В центре всегда остаются люди – те, кто принимает управленческие решения. Руководитель должен видеть систему целиком, с позиции пациента, и понимать, как каждое его решение отражается на доступности и качестве помощи. Программа в Башкортостане построена на погружении в реальный процесс: от сельского фельдшерско-акушерского пункта до высокотехнологичного республиканского центра. Участники познакомятся с региональными практиками, увидят, что работает эффективно, и смогут определить, какие подходы применимы на их территориях. Наша задача – сформировать сообщество специалистов, способных превращать полученный опыт в конкретные изменения, значимые для миллионов людей».

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Ольга Кобякова.

– Программа «Лидерство в медицине» выстроена так, чтобы слушатели работали не с абстрактными моделями управления, а с реальным опытом регионов и решениями, которые уже показали свою эффективность. Выездные модули программы мы проводим на базе субъектов Российской Федерации, которые задают высокие стандарты управления и обладают признанной экспертизой в развитии здравоохранения, – сказала Ольга Кобякова  – Башкортостан – яркий тому пример. Республика демонстрирует зрелый, системный подход к организации медицинской помощи и территориальному планированию. Совместный разбор этого опыта позволяет участникам не просто увидеть действующие механизмы, но и соотнести их со своими задачами, чтобы находить собственные эффективные управленческие решения.

В завершение встречи Радий Хабиров вручил орден Салавата Юлаева Ольге Кобяковой и поощрил благодарностью Главы Башкортостана Людмилу Васильеву. Руководитель региона поблагодарил их за поддержку республики и плодотворное сотрудничество в сфере укрепления сферы здравоохранения.

Отметим, что участники образовательной программы с 6 по 8 августа посетят ведущие медицинские центры Уфы. В Республиканском кардиологическом центре, где ежегодно выполняют более 17 тысяч хирургических операций и исследований, им представят организацию высокотехнологичной помощи взрослым и детям. В Республиканской детской клинической больнице руководителям презентуют формы оказания медпомощи более чем 1,8 тысячи детей. Ещё одной площадкой станет Республиканская станция переливания крови – одна из первых в России, приступивших к промышленному производству лиофилизированной плазмы, предназначенной в том числе для санитарной авиации, скорой помощи и медицины катастроф. Кроме того, в Чишминском районе руководители посетят три фельдшерско-акушерских пункта, чтобы изучить организацию первичной медицинской помощи на селе и маршрутизацию пациентов в районные и республиканские учреждения. В Бирском медико-фармацевтическом колледже им представят систему подготовки специалистов первичного звена здравоохранения.https://glavarb.ru/ru/news/event/bashkortostan-predstavit-regionam-rossii-model-organizacii-medicinskoy-pomoshchi-90646/ 

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