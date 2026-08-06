Башкортостан представит регионам России модель организации медицинской помощи

Радий Хабиров подчеркнул, что в Башкортостане уделяют особое внимание развитию системы здравоохранения.

– В нашей республике – большое количество сельского населения, 1,5 млн человек. У нас 2 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, из них более 600 – вновь построенные. Закольцевали их в единый цифровой контур, применяем искусственный интеллект, который позволяет медработникам оперативно считывать данные КТ, рентгена и т.д. Активно проводим работу по обновлению и техническому оснащению ФАПов и врачебных амбулаторий, чтобы было комфортно и врачам, и пациентам. Ещё одна интересная практика – наши «Поезда здоровья», когда передвижные медицинские комплексы вместе с ведущими специалистами республики выезжают в отдалённые районы для осмотра жителей. Мы стараемся максимально приблизить современную медицину к сельским жителям, – сказал Глава республики. – Мы очень признательны нашему Президенту и Министерству здравоохранения страны за федеральную программу модернизации первичного звена, благодаря которой нам удалось достаточно серьёзно обновить нашу инфраструктуру. У нас также действует аналогичная республиканская программа по обновлению поликлиник Уфы. Для решения кадрового вопроса мы увеличили в два раза количество мест в наших медколледжах, а наш Башгосмедуниверситет участвует в федеральном проекте «Приоритет 2030». Мы ежегодно поощряем премиями лучших специалистов – в регионе действуют программы «Земский доктор», «Земский фельдшер». У нас достаточно много практик, которые будут интересны всем участникам образовательной программы. Добро пожаловать в Башкортостан, желаю плодотворной работы!

Проректор по образовательной и научной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Людмила Васильева подчеркнула, что образовательная программа позволит изучить и перенять передовые практики и лучшие управленческие решения коллег из Башкортостана. Она также передала слова напутствия от генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректора Мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина:

«Будущее здравоохранения складывается не только из технологий и инфраструктуры. В центре всегда остаются люди – те, кто принимает управленческие решения. Руководитель должен видеть систему целиком, с позиции пациента, и понимать, как каждое его решение отражается на доступности и качестве помощи. Программа в Башкортостане построена на погружении в реальный процесс: от сельского фельдшерско-акушерского пункта до высокотехнологичного республиканского центра. Участники познакомятся с региональными практиками, увидят, что работает эффективно, и смогут определить, какие подходы применимы на их территориях. Наша задача – сформировать сообщество специалистов, способных превращать полученный опыт в конкретные изменения, значимые для миллионов людей».

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Ольга Кобякова.

– Программа «Лидерство в медицине» выстроена так, чтобы слушатели работали не с абстрактными моделями управления, а с реальным опытом регионов и решениями, которые уже показали свою эффективность. Выездные модули программы мы проводим на базе субъектов Российской Федерации, которые задают высокие стандарты управления и обладают признанной экспертизой в развитии здравоохранения, – сказала Ольга Кобякова – Башкортостан – яркий тому пример. Республика демонстрирует зрелый, системный подход к организации медицинской помощи и территориальному планированию. Совместный разбор этого опыта позволяет участникам не просто увидеть действующие механизмы, но и соотнести их со своими задачами, чтобы находить собственные эффективные управленческие решения.

В завершение встречи Радий Хабиров вручил орден Салавата Юлаева Ольге Кобяковой и поощрил благодарностью Главы Башкортостана Людмилу Васильеву. Руководитель региона поблагодарил их за поддержку республики и плодотворное сотрудничество в сфере укрепления сферы здравоохранения.

Отметим, что участники образовательной программы с 6 по 8 августа посетят ведущие медицинские центры Уфы. В Республиканском кардиологическом центре, где ежегодно выполняют более 17 тысяч хирургических операций и исследований, им представят организацию высокотехнологичной помощи взрослым и детям. В Республиканской детской клинической больнице руководителям презентуют формы оказания медпомощи более чем 1,8 тысячи детей. Ещё одной площадкой станет Республиканская станция переливания крови – одна из первых в России, приступивших к промышленному производству лиофилизированной плазмы, предназначенной в том числе для санитарной авиации, скорой помощи и медицины катастроф. Кроме того, в Чишминском районе руководители посетят три фельдшерско-акушерских пункта, чтобы изучить организацию первичной медицинской помощи на селе и маршрутизацию пациентов в районные и республиканские учреждения. В Бирском медико-фармацевтическом колледже им представят систему подготовки специалистов первичного звена здравоохранения.https://glavarb.ru/ru/news/event/bashkortostan-predstavit-regionam-rossii-model-organizacii-medicinskoy-pomoshchi-90646/