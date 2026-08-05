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Здравоохранение
5 Августа , 06:20

В РБ 194 участника СВО и1695 члены семей прошли обследования в«Поездах здоровья"

В Республике Башкортостан в рамках реализации целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» всего с начала проведения акции «Здоровая республика — здоровый регион» медики провели 144 100 выездных приемов, 38 466 обследований, в том числе 18 839 флюорографий, 11 080 маммографий, 8 547 — УЗИ.

В РБ 194 участника СВО и1695 члены семей прошли обследования в«Поездах здоровья"В РБ 194 участника СВО и1695 члены семей прошли обследования в«Поездах здоровья"
В РБ 194 участника СВО и1695 члены семей прошли обследования в«Поездах здоровья"
У 2 115 граждан выявлен повышенный уровень глюкозы в крови, у 3 170 — повышенный уровень холестерина, у 5 111 — повышенное артериальное давление, у 5 828 — избыточный вес.

Врачи впервые выявили у пациентов 7 634 заболевания, из них подозрений на социально значимые — 2 767. У 157 пациентов заподозрены злокачественные новообразования, у 2 171 — заболевания, характеризующиеся повышением артериального давления, у 439 — сахарный диабет.

— Все граждане с подозрением либо выявленными социально значимыми заболеваниями направлены на дообследование для уточнения диагноза в различные учреждения республики, им назначено лечение, — подчеркнули в Минздраве Башкортостана.
Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=408 
В РБ 194 участника СВО и1695 члены семей прошли обследования в«Поездах здоровья"
В РБ 194 участника СВО и1695 члены семей прошли обследования в«Поездах здоровья"
В РБ 194 участника СВО и1695 члены семей прошли обследования в«Поездах здоровья"
В РБ 194 участника СВО и1695 члены семей прошли обследования в«Поездах здоровья"
В РБ 194 участника СВО и1695 члены семей прошли обследования в«Поездах здоровья"
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