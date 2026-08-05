В РБ 194 участника СВО и1695 члены семей прошли обследования в«Поездах здоровья"

У 2 115 граждан выявлен повышенный уровень глюкозы в крови, у 3 170 — повышенный уровень холестерина, у 5 111 — повышенное артериальное давление, у 5 828 — избыточный вес.





Врачи впервые выявили у пациентов 7 634 заболевания, из них подозрений на социально значимые — 2 767. У 157 пациентов заподозрены злокачественные новообразования, у 2 171 — заболевания, характеризующиеся повышением артериального давления, у 439 — сахарный диабет.



— Все граждане с подозрением либо выявленными социально значимыми заболеваниями направлены на дообследование для уточнения диагноза в различные учреждения республики, им назначено лечение, — подчеркнули в Минздраве Башкортостана.