Резидент Межвузовского кампуса Уфы разработал тренажер для нейрореабилитации

В ближайшее время начнется серийный выпуск высокотехнологичного медицинского изделия собственного производства. Сейчас ведутся работы по организации производственной площадки тренажеров для реализации в больницы, клиники и реабилитационные отделения по всей России. – Наш университет реализует перспективные научные направления, создавая не просто технологии "завтрашнего дня", а востребованные медицинские продукты, которые решают реальные задачи практического здравоохранения. Данный аппарат вобрал в себя самые эффективные современные методики нейрореабилитации. Мы уверены, что он станет надежным помощником для инструкторов ЛФК. Это новый уровень двигательной реабилитации в России, – отметил ректор БГМУ, академик РАН Валентин Павлов. Интерактивный стол-тренажер для активной нейрореабилитации предназначен для пациентов с последствиями инсульта, черепно-мозговых и спинномозговой травмы, рассеянного склероза, болезни Паркинсона, детского церебрального паралича и других неврологических заболеваний, сопровождающихся частичной утратой двигательной функции рук. В отличие от классических силовых тренажеров, нацеленных на укрепление мышц и связок, интерактивный стол, разработанный в БГМУ, работает на восстановление нейрональных связей в головном мозге. Тренировки построены на принципах нейропластичности и строгой последовательности «от простого к сложному». Принципиальная особенность тренажёра – ориентация на активные произвольные движения пациента, необходимые для повседневной жизни. У здорового человека эти процессы проходят бессознательно, но после неврологической травмы мозгу приходится учиться заново выстраивать утраченные навыки – и именно этому помогает новый тренажёр. Стол-тренажер имеет уникальное инженерное решение: встроенные датчики цвета вместо привычных датчиков движения. Это позволяет контролировать не только факт, но и качество движений. Простота для пользователя сочетается с высокой точностью контроля всех двигательных функций руки. А сменные предметы и игровые сценарии поддерживают мотивацию и внешний фокус внимания у пациента – более эффективный, чем внутренний.