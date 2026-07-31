В Москве продолжается масштабная модернизация Морозовской детской горбольницы

В столице продолжается комплексная реконструкция Морозовской детской городской больницы — одной из ведущих многопрофильных клиник, оказывающих медицинскую помощь детям с рождения и до 18 лет, а также совершеннолетним пациентам до 21 года с онкологическими заболеваниями. Работы ведутся в рамках развития системы здравоохранения и повышения доступности качественной медицинской помощи для юных жителей не только Москвы, но и всей страны.

Как отметил член Бюро Высшего совета «Единой России», мэр Москвы Сергей Собянин, ежегодно здесь получают помощь более 10 тысяч детей из других регионов.

Особенностью учреждения является его уникальный архитектурный облик: часть строений больницы представляет собой крупный ансамбль в стиле модерн, возведенный в 1901–1915 годах по проекту архитектора И. А. Иванова-Шица и являющийся объектом градостроительной ценности. На протяжении всей истории больницы проводилась поэтапная модернизация существующих зданий и возведение новых корпусов.

На сегодняшний день начаты работы по реконструкции корпуса Центра по проведению расширенного неонатального скрининга (№ 11) и неонатологического корпуса (№ 22А). Главная задача — создание современной, функционально оптимизированной среды, способствующей повышению качества и доступности медицинской помощи для самых маленьких пациентов.

Депутат Государственной Думы, координатор партпроекта «Здоровое будущее» в Республике Башкортостан Римма Утяшева подчеркнула, что «Единая Россия» уделяет приоритетное внимание системе здравоохранения по всей стране.

«У нас реализуется множество партийных проектов, направленных на поддержку материнства, детства и демографическое развитие. И, безусловно, забота о детском здоровье находится для нас на первом месте», — отметила парламентарий.

Римма Утяшева также акцентировала внимание на развитии медицинской инфраструктуры в Республике Башкортостан. По ее словам, в регионе создана и последовательно развивается многоуровневая система поддержки материнства и детства, охватывающая все ключевые этапы — от ожидания ребенка до его взросления. В Уфе функционируют две крупные детские клиники — 17-я больница и Республиканская детская клиническая больница, которая является головной. Глава Башкортостана Радий Фаритович Хабиров неизменно ставит в приоритет вопросы материнства и детства, особое внимание уделяется и детским отделениям в структуре республиканских больниц.

Парламентарий отметила, что в регионе выстроен системный подход к подготовке кадров для системы здравоохранения. Башкирский государственный медицинский университет является одним из лучших в стране. Обучение ведется по ключевым медицинским направлениям, учебный процесс выстроен так, чтобы заложить прочный теоретический и практический фундамент. Одним из главных преимуществ является ранняя интеграция студентов в реальную клиническую практику на базе клиники БГМУ. В республике успешно работают передовые школы педиатрии и акушерства, регулярно проходят конференции с участием ведущих экспертов страны, открытые площадки, на которых обмениваются опытом ведущие специалисты медицины, внедряются современные протоколы лечения.

Источник: канал Сергея Собянина в мессенджере «Макс»