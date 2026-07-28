О сезонных болезнях мы побеседовали с и. о. главного врача З.Малмыгиной

- Зиля Гатична, расскажите, пожалуйста, какая обстановка в нашем районе с «сезонными» заболеваниями?

- В летний период особенно часто встречаются острые кишечные заболевания, вызванные бактериями или вирусами. Источником заражения могут стать некачественная вода, плохо вымытые овощи и фрукты, несоблюдение правил гигиены при приготовлении пищи. При появлении первых симптомов (диарея, рвота, повышение температуры). Важно незамедлительно обратиться к врачу. В Мишкинском районе все пациенты с подозрением на кишечную инфекцию направляются для лечения в Бирскую ЦРБ, где есть специализированное отделение.

С наступлением тепла активизируются клещи, переносчики опасных заболеваний, включая клещевой энцефалит. Для защиты рекомендуется использовать репелленты, носить закрытую одежду во время прогулок по лесу, а после возвращения тщательно осматривать тело. Если обнаружен присосавшийся клещ, его необходимо как можно быстрее удалить и доставить в лабораторию для исследования.

В последние недели участились случаи выявления ГЛПС ( геморрагическая лихорадка с почечным синдромом) — это заболевание связано с контактом человека с грызунами или их выделениями, например, во время сенокоса или работы на полях. Симптомы включают высокую температуру, боли в пояснице, ухудшение самочувствия. Все выявленные случаи также госпитализируются в инфекционное отделение Бирской больницы для полноценного лечения. После полного курса стационарного лечения пациенты продолжают диспансерно наблюдаться у нас в районе у участкового терапевта.

Чтобы лето прошло без болезней, соблюдайте личную гигиену, пейте только чистую воду, мойте продукты перед употреблением, защищайтесь от насекомых, избегайте контакта с дикими животными.

Будьте внимательны к своему здоровью и берегите себя!

- Расскажите вкратце о молочной кухне?

- Особое внимание уделяется здоровью самых маленьких жителей района. Родители могут получить справку о нуждаемости в продуктах питания молочной кухни через МФЦ. На основании этой справки определяется перечень продуктов, положенных ребёнку по возрасту. Это позволяет обеспечить детей необходимыми витаминами и микроэлементами даже в летнюю жару, когда аппетит может снижаться.

В конце 2024 года «Молочная кухня» взяла курс на перевод раздаточных пунктов на базу торговых центров. Это удобно для получателей (увеличивается время выдачи) и для покупателей продукции (возможность реализовывать продукцию всем желающим семь дней в неделю).

За 2025 год из автономных помещений в ТЦ переехали восемь раздаточных пунктов.

- Рад, что наша «Молочная кухня» активно развивается. Мы возродили ее в 2019 году, и сегодня она – одна из крупнейших в России. Полезная и вкусная молочная продукция выдается бесплатно детям до 3 лет, кормящим матерям и беременным из малоимущих семей и семей участников СВО. Процедура оформления документов максимально простая, - сказал Глава Республики Башкортостан Радий Фаритович.

- Лето – пора отпусков. Скажите пожалуйста, какая обстановка с кадрами в это время?

- Несмотря на летние отпуска медицинского персонала, штат укомплектован практически полностью, поэтому помощь будет оказана всем обратившимся своевременно.

В 2025 году реализовывался региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения», на который было направлено 5,7 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 3,5 млрд рублей. В 2027-2030 годах планируется установить 7 единиц модульных женских консультаций в Аскаровской, Толбазинской, Красноусольской, Мраковской, Калтасинской, Мишкинской и Кармаскалинской ЦРБ.

Для дооснащения перинатальных центров приобретено почти 2 700 единиц медицинского оборудования (стационарные и передвижные аппараты УЗИ, кольпоскопы, мониторы фетальные и т. д.).

- Придумываем, как мотивировать медиков для работы на селе, строим и ремонтируем поликлиники, меняем ветхие ФАПы на новые, ежегодно запускаем по республике «Поезда здоровья», - сказал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Условия, обеспечение кадрами, оснащение медоборудованием – все делается для нашего здоровья. От нас требуется соблюдение гигиены и бережное отношение к своему здоровью.