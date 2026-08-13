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Здравоохранение
13 Августа , 04:18

В Мишкинском районе подвели итоги работы нового ФАПа в селе Баймурзино

 начале 2026 года в деревне Баймурзино Мишкинского района Республики Башкортостан начал свою работу новый фельдшерско-акушерский пункт. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".С момента открытия в медицинское учреждение обратились 1183 пациента. начале 2026 года в деревне Баймурзино Мишкинского района Республики Башкортостан начал свою работу новый фельдшерско-акушерский пункт. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".С момента открытия в медицинское учреждение обратились 1183 пациента.

В Мишкинском районе подвели итоги работы нового ФАПа в селе БаймурзиноВ Мишкинском районе подвели итоги работы нового ФАПа в селе Баймурзино
В Мишкинском районе подвели итоги работы нового ФАПа в селе Баймурзино

Открытие современного ФАПа позволило значительно повысить доступность первичной медико-санитарной помощи для сельчан. Жители деревни получили возможность проходить обследования, делать прививки и получать неотложную помощь в комфортных условиях без выезда в районную больницу.
За прошедший период медицинская помощь была оказана всем обратившимся в полном объеме. Ведется плановая работа по диспансеризации и вакцинации взрослого и детского населения.

-С начала года мы приняли уже 1183 человека. Это подтверждает, что новый ФАП действительно необходим селу. Люди приходят с разными вопросами — от профилактических осмотров до экстренных случаев. Благодарим руководство за создание достойных условий, теперь оказывать помощь стало гораздо удобнее и эффективнее, отметила фельдшер Баймурзинского ФАП Светлана Калиева.

Работа нового ФАП в Баймурзино продолжается в штатном режиме. Учреждение полностью укомплектовано необходимым оборудованием и медикаментами для обеспечения качественной медицинской помощи сельским жителям.

Источник: Министерство здравоохранения Республики БашкортостанИсточник: https://contenta.info/press_releases?tag_id=408https://contenta.info/press_releases?tag_id=408

 

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