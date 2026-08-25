В с.Мишкино функционирует единственный пункт выдачи молочной продукции

Республиканский социальный проект «Молочная кухня», успешно работающий на территории Башкортостана с 2019 года, продолжает масштабироваться. Изначально программа была создана для поддержки беременных женщин, кормящих матерей, детей с рождения до трех лет из малоимущих семей, а также воспитанников под опекой. Однако с 2023 года перечень льготников был существенно расширен — в него вошли семьи участников специальной военной операции.

В 2026 году, который официально объявлен в Республике Башкортостан Годом большой и дружной семьи, эта мера поддержки приобретает особое значение. Право на получение бесплатного специализированного питания теперь имеют и семьи ветеранов СВО, что является важным элементом комплексной системы заботы государства о тех, кто защищал Родину и их близких.

Масштаб инфраструктуры проекта впечатляет. На сегодняшний день в регионе функционируют семь современных производств молочной продукции и 132 раздаточных пункта, где жители могут не только получать положенную по льготе продукцию, но и приобретать детскую «молочку». Производственные мощности базируются, в том числе, в городе Нефтекамске, откуда осуществляется централизованная поставка товаров.

Глава Башкирии Радий Хабиров высоко оценивает проделанную работу

- С 2023 года мы добавили в этот перечень и семьи участников спецоперации. В регионе 132 раздаточных пункта, где выдают и продают детскую "молочку". Считаю, что это хорошие результаты нашей работы», — говорит глава региона. Он напомнил, что несколько лет назад было принято стратегическое решение возродить «Молочные кухни» для обеспечения граждан полезными и вкусными продуктами исключительно из местного сырья.

Помощь уже доходит до адресатов Мишкинского района, где функционирует единственный пункт выдачи натуральной помощи. Он расположен по адресу: село Мишкино, улица Спортивная, д. 19/10.

- В данный момент бесплатную продукцию получают более 50 семей, — рассказывает работник местного пункта Лиана Ибаева. - Ассортимент полностью покрывает базовые потребности в детском питании: молоко, йогурт, творог, сухие смеси и каши выдаются строго по медицинским нормативам. График работы пункта удобен для работающих родителей: выдача осуществляется в понедельник и среду с 12:00 до 18:30 часов

Для оформления льготы родителям больше не нужно стоять в очередях. Услугу можно получить максимально быстро через электронные порталы «Госуслуги Башкортостана» или обратившись в любой офис МФЦ «Мои документы». Для удобства граждан вся подробная информация, включая актуальный список необходимых документов, которые необходимо периодически обновлять, размещена на официальном сайте ГАУ РБ «Молочная кухня» www.milkrb.ru.

Развитие этого направления наглядно демонстрирует приоритеты социальной политики региона. Поддержка демографии и института семьи неразрывно связана с заботой о ветеранах боевых действий. Использование натурального башкирского молока гарантирует высокое качество детского рациона, а расширение программы на семьи защитников Отечества подчеркивает преемственность поколений и государственную благодарность за ратный труд.