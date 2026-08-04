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Здравоохранение
4 Августа , 16:19

Экстренное состояние: инородное тело в дыхательных путях ребенка

О том, как понять, что малышу в дыхательные пути попал инородный предмет и как помочь ему рассказала врач-педиатр Городской детской клинической больницы №17 Ирина Казакова

Клинические симптомы: Симптомы возникли внезапно Кашель резкий, навязчивый Есть связь с едой или игрой с мелкими предметами Дыхание шумное, со свистом Ребенок хватается за горло Малыши до года не могут показать на горло и часто не кашляют так громко. У них обратите внимание на: Внезапное посинение губ и кончика носа. Широко раскрытые глаза, испуганный взгляд. Отсутствие крика или плача при видимом дискомфорте. Странное «клокочущее» или свистящее дыхание. Резкая вялость или, наоборот, беспокойство. Алгоритм первой помощи при попадании инородного тела в дыхательные пути. ЕСЛИ РЕБЕНКУ МЕНЬШЕ 1 ГОДА: Сядьте и положите ребенка лицом вниз на свое предплечье. Голова должна быть ниже туловища. Поддерживайте челюсть рукой (не давите на горло!). Нанесите 5 резких ударов основанием ладони между лопаток ребенка. Если не помогло, переверните ребенка на спину (голова снова ниже туловища). Выполните 5 толчков двумя пальцами в центр грудины (на палец ниже линии сосков). Чередуйте 5 ударов по спине и 5 толчков в грудь до тех пор, пока инородное тело не выйдет или ребенок не задышит. ЕСЛИ РЕБЕНКУ БОЛЬШЕ 1 ГОДА: Встаньте позади ребенка, обхватите его руками за талию. Сожмите одну руку в кулак, приложите его к животу чуть выше пупка (в область солнечного сплетения). Второй рукой накройтесь кулак. Резко надавите на живот, делая движение вверх и внутрь (прием Геймлиха). Повторяйте толчки до тех пор, пока инородное тело не выйдет. ЕСЛИ РЕБЕНОК ПОТЕРЯЛ СОЗНАНИЕ: Немедленно уложите ребенка на твердую поверхность. Вызывайте скорую помощь (103 или 112), если еще не сделали этого. Напомним: информационно-коммуникационная кампания, направленная на сохранение населения, в том числе профилактику жизнеугрожающих состояний и повышение медицинской грамотности граждан проводится в рамках Национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

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