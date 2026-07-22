Экстренное состояние: что делать при отёке Квинке

При развитии такого состояния счет идет на минуты, поэтому необходимо как можно скорее вызвать врача по телефону 103 или 112.

Нередко отёк Квинке сочетается с крапивницей — образованием на коже множества зудящих волдырей, похожих на ожог крапивой. Высыпания могут сливаться вместе, образуя единую воспалённую область. Отёк Квинке может проявляться по-разному — от локализации до интенсивности и риска для жизни.

Отёк Квинке можно описать как набухание, которое возникает в разных частях тела — например, отечь могут пальцы одной руки. Наиболее заметны и опасны проявления ангиоотёка на лице: когда отекает губа, глаз или язык, симптом может распространиться на гортань и трахею и грозить удушьем.

С чего начать, если внезапно началась аллергия?

1. Прекратить контакт с возможным аллергеном, уйдите сами и уведите ребенка от цветущих растений, смойте пыльцу, уберите опасную еду, прекратите прием лекарственного средства.

2. Оценить симптомы: свободно ли дыхание, нет ли сильного отека губ и глаз, изменение поведения: вялость, потеря сознания, резкая бледность, синева вокруг губ, рвота.

3. Срочно вызывайте скорую помощь по телефону 103 или 112.

4. Четко скажите диспетчеру слово «анафилаксия».

5. Положите ребенка на спину, приподнимите ноги. При рвоте — поверните голову на бок, не оставляйте ребенка одного.

Что категорически нельзя делать:

1. Не давать таблетки пациенту без сознания или с нарушением глотания (может задохнуться).

2. Не использовать народные методы (примочки из трав, мед, присыпки) — они могут усилить аллергию. Не ждать, что тяжелый отек или удушье пройдут сами.

Что всегда должно быть в аптечке у аллергика? (по рекомендации лечащего врача):

1. Антигистаминное средство второго поколения. Препараты в каплях или таблетки в зависимости от возраста.

2. Гормональный крем (для снятия сильного зуда на коже).

3. Адреналин (эпинефрин). Только для детей с риском анафилаксии (в виде шприц-ручки).

Информационно-коммуникационная кампания, направленная на сохранение населения, в том числе профилактику жизнеугрожающих состояний и повышение медицинской грамотности граждан проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».