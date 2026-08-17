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Здравоохранение
17 Августа , 18:07

В Башкортостане планируют построить новую детскую больницу

  В Башкортостане функционирует трёхуровневая система оказания медицинской помощи детям. Это 55 поликлиник и отделений в городах и районах, восемь межмуниципальных детских центров, а также больница № 17 и Республиканская детская клиническая больница (РДКБ) в Уфе, где оказывают высокотехнологичную специализированную медпомощь. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин на еженедельном оперативном совещании у Главы Башкортостана Радия Хабирова. https://glavarb.ru/ru/news/event/v-bashkortostane-planiruyut-postroit-novuyu-detskuyu-bolnicu-90913/

В Башкортостане планируют построить новую детскую больницуВ Башкортостане планируют построить новую детскую больницу
В Башкортостане планируют построить новую детскую больницу

Всего в республике – 879 378 детей в возрасте до 17 лет, из них 32 974 – до одного года. В госучреждениях здравоохранения работают 1 505 врачей-педиатров, в том числе 1 033 – участковых.

За шесть месяцев 2026 года профилактические медицинские осмотры прошли 437 182 ребёнка, диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья – 254 478 детей, телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров – 1 642 юных жителя региона.

Министр подчеркнул, что в республике успешно функционируют 12 детских специализированных центров по разным нозологиям. В частности, на учёте в Центре детской эндокринологии при РДКБ состоят 1,8 тысячи детей с сахарным диабетом. На базе Республиканской клинической психиатрической больницы успешно работает Центр ментального здоровья, где в 2025 году комплексную диагностику, включая скрининги при аутизме, прошли 772 ребёнка.

– По программе модернизации учреждений здравоохранения Уфы провели капитальный ремонт зданий детской поликлиники № 5 и детского отделения Республиканского клинического фтизио-пульмонологического центра, а также обновили оборудование, мебель и оргтехнику. В этом году ремонтируем поликлиническое отделение № 2 детской поликлиники № 5, – дополнил Айрат Рахматуллин. – Для проведения медосмотров несовершеннолетних мы получили мобильные комплексы, оснащённые высокоточными приборами диагностики. Первый выезд бригады состоится 11 сентября в парк «Патриот».

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил необходимость строительства нового медицинского учреждения для юных жителей.

– Республике нужна новая большая детская больница. Уже сейчас необходимо об этом думать – искать место, начинать готовить документы, приступать к проектированию, – сказал руководитель региона.
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