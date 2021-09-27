+4 °С
Облачно
Подписаться на Я.Новости75 лет Победы

Новости

Новости
Вчера, 10:33
Интересно о важном
Новости
20 Сентября , 11:35
АО «Транснефть – Урал» готово к уверенной работе в осенне-зимний период
Новости
27 Августа , 13:49
Инновации рождаются на производстве
Новости
26 Августа , 09:56
Берега Кандрыкуля стали чище
Новости
24 Августа , 13:29
В Чекмагушевском районе заменили участок нефтепровода
Новости
19 Августа , 09:21
Как стать ИП?
Новости
10 Августа , 15:29
Безопасность труда обеспечена
Новости
5 Августа , 15:45
Как пересчитывается стоимость патента, если изменились физические показатели предпринимательской деятельности или адрес ее осуществления
Все материалы

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Эл. почта
mishpressa@mail.ru
Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.Метрика