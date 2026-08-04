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Новости
4 Августа , 06:23
В Мишкино прошел экологический субботник
Новости
31 Июля , 13:06
В Башкирии федеральные эксперты обсудили с общественниками наблюдение за выбора
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27 Июля , 12:45
У «Молочной кухни» работает собственный чат-бот
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27 Июля , 10:59
Более 2600 человек воспользовались чат-ботом "Молочной кухни" в МАХе
Новости
22 Июля , 08:50
Представители Башкортостана завершили гуманитарную миссию в Ростове-на-Дону
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17 Июля , 13:45
В России запустят новую кадровую программу для ветеранов СВО «Время мастеров»
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17 Июля , 12:40
В Дуванском районе выявлена несанкционированная свалка на землях лесного фонда
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15 Июля , 14:55
Топливо в Башкирии: ситуация на 15 июля
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13 Июля , 12:19
Радий Хабиров поручил усилить контроль за обеспечением АЗС Башкортостана
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13 Июля , 12:17
Радий Хабиров предложил организовать работу Академии наук Башкортостана
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13 Июля , 12:15
Радий Хабиров вручил государственные награды Башкортостана
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13 Июля , 10:50
В Башкортостане услуги по социальному обслуживанию населения оказывают 176
Новости
10 Июля , 13:45
Защита критической инфраструктуры от БПЛА: жителей Башкирии набирают в БАРС
Новости
9 Июля , 13:45
Владимир Путин поручил обеспечить топливом независимые АЗС
Новости
9 Июля , 13:30
В Межвузовском кампусе Уфы студенты представили концепцию развития
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9 Июля , 13:30
Центр кадровой стажировки Республики Башкортостан – твоя возможность
Новости
9 Июля , 12:50
Фонд грантов Главы Башкортостана продолжает прием заявок
Новости
9 Июля , 11:45
В Уфимском районе стартовал республиканский семинар-совещание «День поля-2026»
Новости
9 Июля , 10:55
Федеральный чат психологической поддержки КСВО переехал в социальную сеть «ВК»
Новости
9 Июля , 09:50
Башкирские компании будут поставлять продукцию в кафе и магазины Белоруссии
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