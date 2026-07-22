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22 Июля , 08:50

Представители Башкортостана завершили гуманитарную миссию в Ростове-на-Дону

Участники Молодёжки Народного фронта из Башкортостана завершили двухнедельную гуманитарную миссию в Ростове-на-Дону. Вместе с добровольцами из других регионов они помогали в госпиталях, формировали продуктовые наборы и готовили технику и оборудование для военнослужащих

Представители Башкортостана завершили гуманитарную миссию в Ростове-на-ДонуПредставители Башкортостана завершили гуманитарную миссию в Ростове-на-Дону
Представители Башкортостана завершили гуманитарную миссию в Ростове-на-Дону

Для Евгения Малинина из Башкортостана эта поездка стала уже четвёртой гуманитарной миссией. «До этого мы помогали жителям Курской области, участвовали в ликвидации последствий разлива мазута в Туапсе, а в этот раз работали в госпитале. Я понимаю, насколько важно быть рядом именно там, где людям нужна помощь. Если можешь помочь — нельзя оставаться в стороне. Ничто не сравнится с моментом, когда видишь благодарные глаза ребят. Это придаёт силы и желание помогать ещё больше», - рассказал Евгений. Всего в смене приняли участие волонтёры из девяти регионов. В команду вошли добровольцы из Оренбургской, Орловской, Псковской, Смоленской и Тюменской областей, Алтайского и Забайкальского краёв, республик Башкортостан и Татарстан, Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы. Волонтёры работали в двух госпиталях. В одном из них они прорыли траншею для прокладки труб, благоустроили почти 2000 квадратных метров территории и выгрузили более 2,5 тонны питьевой воды. Во втором госпитале добровольцы проводили санитарную обработку помещений, помогали транспортировать пострадавших, обеспечивали пациентов водой и уходом. Кроме того, они отремонтировали около 50 инвалидных колясок. Когда потребовалась экстренная помощь, участники миссии подключились к эвакуации и размещению более 150 пациентов. Параллельно команда работала на гуманитарных складах. Волонтёры фасовали крупы и сахар, собирали продуктовые наборы. Всего было подготовлено 1280 наборов. Из них 600 вместе с тремя тоннами рыбных консервов отправили в новые регионы. На станции технического обслуживания и в штабе Народного фронта активисты готовили оборудование для военнослужащих. Смена завершилась посещением Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». Фотографии: https://disk.yandex.ru/d/98DXu7SmcEaE_Q

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