Участники «Геовызова» побывали на экскурсии в Гафурийском районе

В 2026 году чемпионат объединил более 300 студентов из 19 российских регионов и 13 стран. Как утверждают эксперты, проведение «Геовызова» в Башкортостане уже в четвёртый раз подчёркивает растущий интерес к региону как к площадке для подготовки геологических кадров.



Событие соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие» и способствует укреплению научного потенциала страны.

фото Марии Суздальцовой.

https://mgazeta.com/news/novosti/2026-09-07/uchastniki-geovyzova-pobyvali-na-ekskursii-v-gafuriyskom-rayone-4805252