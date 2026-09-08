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8 Сентября , 12:45

Участники «Геовызова» побывали на экскурсии в Гафурийском районе

Гафурийский район вновь подтвердил свою роль важного научно-просветительского центра. Ключевыми точками экскурсионного маршрута команд IV Международного геологического чемпионата «ГеоВызов» стали разрезы «Усолка» и «Дальний Тюлькас» — эталонные геологические объекты, включённые в геопарк «Торатау» и удостоенные в 2025 году международного статуса «золотых гвоздей»: они служат глобальными стратиграфическими ориентирами для учёных всего мира.

Участники «Геовызова» побывали на экскурсии в Гафурийском районеУчастники «Геовызова» побывали на экскурсии в Гафурийском районе
Участники «Геовызова» побывали на экскурсии в Гафурийском районе

В 2026 году чемпионат объединил более 300 студентов из 19 российских регионов и 13 стран. Как утверждают эксперты, проведение «Геовызова» в Башкортостане уже в четвёртый раз подчёркивает растущий интерес к региону как к площадке для подготовки геологических кадров.
 
Событие соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие» и способствует укреплению научного потенциала страны.

фото Марии Суздальцовой.

https://mgazeta.com/news/novosti/2026-09-07/uchastniki-geovyzova-pobyvali-na-ekskursii-v-gafuriyskom-rayone-4805252 

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