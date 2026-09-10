10 сентября в Кугарчинском районе Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл выездное заседание рабочей группы регионального отделения Русского географического общества (РГО). На повестке – вопросы сохранения генофонда реликтовых видов животного мира Евразии.

В мероприятии приняли участие представители Министерства природных ресурсов и экологии страны, а также специалисты заповедников Московской, Вологодской, Рязанской, Оренбургской областей и Беларуси.

Руководитель региона подчеркнул, что в России реализуют комплекс государственных мер по сохранению биологического разнообразия.

– Благодаря национальному проекту «Экологическое благополучие» финансируются программы восстановления редких видов животных, создаются новые федеральные заповедники. Башкортостан обладает развитой сетью особо охраняемых природных территорий. Это и большое богатство, и огромная ответственность. Необходимо развивать наши парки, создавать инфраструктуру для цивилизованного и безопасного туризма. Для этого необходимо действовать совместно и системно. С 2023 года мы вместе с учёными и отделением РГО в республике сделали большой шаг к возрождению популяции зубров на Южном Урале. Проект сложный, международный. Животные успешно адаптируются в наших вольерах. Сегодня общая численность группы насчитывает уже 33 особи, включая телят, которые родились на башкирской земле. Думаю, у нас получается важная и успешная история. Отмечу, что мы не единственные в России, кто восстанавливает фауну. Наши коллеги из Оренбургской области, например, занимаются реинтродукцией лошади Пржевальского, – сказал Радий Хабиров. – Ещё один безусловный и главный бренд Башкирии – это наш мёд. Перед нами стоит ряд важных задач, чтобы защитить наш национальный символ.

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Подробнее о формировании устойчивой популяции европейского зубра на территории Башкортостана рассказал руководитель Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук (УФИЦ РАН) Василий Мартыненко.

– На территории парка без ущерба кормовым ресурсам могут обитать 70-75 особей. Расчёты специалистов группы по сохранению зубра показали, что жизнестойкой в долгосрочном плане является популяция зубров в 2,5 тысячи особей. Для их содержания необходимо иметь территорию около 400 тысяч га, – отметил Василий Мартыненко. – «Мурадымовское ущелье» входит в состав биосферного резервата ЮНЕСКО «Башкирский Урал», который занимает площадь около 350 тысяч га. Поэтому эта территория может послужить хорошей основой для создания в республике жизнестойкой, вольно живущей популяции европейского зубра. Также для исключения инбридинга – скрещивания близкородственных животных – необходимо при следующих закупках приобретать самок из нацпарка «Беловежская пуща», а быков из других уголков Беларуси.

Глава Башкортостана поручил Минэкологии региона проработать это предложение при формировании следующей заявки на завоз зубров. Отметим, что в 2027 году в рамках гранта Президентского фонда природы в республику планируют привезти ещё девять особей.

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Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минэкологии России Сергей Белянский отметил, что в стране накопили значительный опыт содержания и разведения зубров.

– Численность этих животных в России составляет 3 230 особей. Крупнейшие их популяции – в Орловской, Калужской, Брянской, Тульской областях, – сказал Сергей Белянский. – Проект по восстановлению башкирской популяции чистокровных зубров беловежской линии реализуют три года. За это время получен приплод, что говорит о хорошем состоянии группировки.

Глава Башкортостана поблагодарил федеральное ведомство за поддержку и подчеркнул важность интеграции башкирских проектов в общероссийскую систему сохранения редких видов животных.

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О результатах исследования популяции башкирской пчелы проинформировал заведующий кафедрой экологии, географии и природопользования Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы Венер Саттаров.

– Стратегия развития пчеловодства в республике должна основываться на разведении трёх экотипов пчел – бурзянского, южно-уральского горно-степного и северо-башкирского с возможным включением северо-восточного и зауральского экотипа, – сказал Венер Саттаров. – Также нужно сформировать сеть опорных племенных пасек в зонах естественного распространения каждого экотипа и ввести обязательную ДНК-паспортизацию племенного материала. Просим рассмотреть возможность грантовой поддержки лабораторий, проводящих морфологические и генетические исследования медоносной пчелы на территории республики.

Руководитель региона поручил подготовить аналитическую справку и при необходимости рассмотреть возможность разработки республиканской программы для дальнейшего развития пчеловодства в Башкортостане.

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На заседании также рассмотрели опыт коллег из соседних регионов в сфере сохранения генофонда реликтовых видов животного мира.

Так, главный государственный инспектор – директор «Заповедников Оренбуржья» Рафиля Бакирова рассказала о создании крупнейшей в России популяция лошади Пржевальского.

– В 2015-2017 годах завезли 36 животных из Франции и Венгрии. Сегодня численность популяции составляет 140 особей. Для их разведения выделили участок «Предуральская степь» площадью 16,5 тысячи гектаров с уникальным ограждением длиной 52 км, что позволяет избежать скрещивания с домашними лошадьми. Это важное условие, чтобы не потерять вид, – подчеркнула Рафиля Бакирова. – Ведём круглосуточную систему наблюдения за перемещением животных, их поведением и влиянием климата. Для этого используем искусственный интеллект, беспилотники и тепловизоры. Также организовали специальные маршруты – «Дом лошади», экологические тропы – для безопасного знакомства посетителей с редкими животными.

Радий Хабиров подчеркнул, что в республике есть все условия для реализации аналогичной инициативы и предложил проработать этот вопрос.

– К любому проекту мы сначала подключаем науку. К примеру, всю нашу работу по популяции зубров сопровождают учёные УФИЦ РАН, – отметил руководитель региона. – Такие проекты – это ещё и мощный импульс для развития туризма. Посмотреть зубров в Мурадымовское ущелье приезжают со всей республики и из других регионов.

Руководитель региона поручил Минтуризму республики разработать экскурсии в вольерное хозяйство зубров и для представителей старшего поколения в рамках программы «Башкирское долголетие».

В завершение заседания Глава Башкортостана поблагодарил гостей за визит в республику и вручил государственные награды Башкортостана активным членам реготделения РГО.

– Мы совместно решаем важную государственную задачу, – резюмировал Радий Хабиров. – Цель Русского географического общества – реализация таких нужных просветительских проектов.

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Перед началом заседания рабочей группы Глава Башкортостана осмотрел выставку ремесленников Кугарчинского района.

Так, жительница села Максютово Наиля Имельбаева занимается проектом «Йылы икмәк табыны» по выпечке хлеба по старинным рецептам, а также проводит онлайн-курсы и мастер-классы.

Анна Бородина в 2019 году организовала сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Кугарчинское сельское подворье» по выпуску травяных сборов ручного сбора из дикорастущих трав Башкортостана. Все этапы – от сбора до упаковки – выполняют здесь вручную, без искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов.

Отметим, что в Кугарчинском районе занимаются и вязанием пуховых шалей. Мастеров из муниципалитета неоднократно отмечали на Республиканском фестивале-конкурсе «Башкирская шаль». В сёлах женщины продолжают традиции предков – обрабатывают пух, прядут и вяжут. Предприниматель Расима Варнавская рассказала, что это очень трудоёмкий процесс, потому что изготовление шали занимает несколько недель, часто в зимнее время, когда меньше сельских работ.

Ещё одно направление – художественная обработка дерева. Местные мастера создают резные сувениры, предметы интерьера, мебель. Например, здесь плетут декоративные ширмы, делают кресла-качалки, стулья, диванчики, столы, сундуки и табуретки.

Ремесленник из села Юлдыбаево Урал Хуснуллин рассказал, что навыки по изготовлению курая ему передал отец. Ежегодно они вместе создают несколько тысяч кураев. Народные умельцы изящно оформляют свои изделия и упаковывают их в красивые сувенирные футляры. Инструменты от кугарчинцев используют знаменитые кураисты республики.

– У нас в каждом районе и городе живут талантливые люди. В ближайшее время объявим ряд решений в рамках поддержки наших ремесленников. Им прежде всего нужна возможность реализации своей продукции, – отметил Глава Башкортостана после осмотра выставки.

https://glavarb.ru/ru/news/event/vyezdnoe-zasedanie-rabochey-gruppy-regionalnogo-otdeleniya-russkogo-geograficheskogo-obshchestva-92108/