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7 Сентября , 13:45

В Башкортостане с 14 сентября стартует оперативно-профилактическая операция

С 14 сентября по 12 октября 2026 года на территории лесного фонда Республики Башкортостан пройдет традиционная межведомственная оперативно-профилактическая операция «Лес».

В Башкортостане с 14 сентября стартует оперативно-профилактическая операцияВ Башкортостане с 14 сентября стартует оперативно-профилактическая операция
В Башкортостане с 14 сентября стартует оперативно-профилактическая операция

Мероприятие организовано в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» и направлено на предотвращение и пресечение незаконных рубок, а также привлечение виновных лиц к ответственности.

Операция пройдет при тесном взаимодействии государственных лесных инспекторов, правоохранительных органов, исполнительных ведомств и общественных лесных инспекторов.

В период проведения акции на дорогах общего пользования, выездах из лесных массивов и на потенциально опасных лесных участках будет организовано круглосуточное патрулирование. Мобильные группы проверят законность заготовки и транспортировки древесины, а также наличие необходимых разрешительных документов у лесопользователей.

Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан напоминает, что за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена как административная (ст. 8.28 КоАП РФ), так и уголовная ответственность (ст. 260 УК РФ). Нарушители также обязаны в полном объеме возместить ущерб, нанесенный лесному фонду.

https://forest.bashkortostan.ru/presscenter/news/847147/ 

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