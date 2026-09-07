В Башкортостане с 14 сентября стартует оперативно-профилактическая операция

Мероприятие организовано в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» и направлено на предотвращение и пресечение незаконных рубок, а также привлечение виновных лиц к ответственности.

Операция пройдет при тесном взаимодействии государственных лесных инспекторов, правоохранительных органов, исполнительных ведомств и общественных лесных инспекторов.

В период проведения акции на дорогах общего пользования, выездах из лесных массивов и на потенциально опасных лесных участках будет организовано круглосуточное патрулирование. Мобильные группы проверят законность заготовки и транспортировки древесины, а также наличие необходимых разрешительных документов у лесопользователей.

Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан напоминает, что за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена как административная (ст. 8.28 КоАП РФ), так и уголовная ответственность (ст. 260 УК РФ). Нарушители также обязаны в полном объеме возместить ущерб, нанесенный лесному фонду.

https://forest.bashkortostan.ru/presscenter/news/847147/