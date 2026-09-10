В 2027 году стадо зубров в Башкортостане пополнят ещё девять особей

В демонстрационном вольере зубры содержатся в огороженной лесной территории площадью с несколько футбольных полей. Здесь можно увидеть животных с безопасного расстояния через два уровня ограждений.

Остальная часть стада живёт на вольном выпасе в естественных условиях. Для мониторинга перемещений одной из самок-вожаков надели ошейник с радиомаяком. Для туристов организовали специальный маршрут «Тропою зубра», который включает проезд к вольеру и экскурсию.

Министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов рассказал, что благодаря нашему климату, богатой кормовой базе и заботе специалистов стадо постепенно растёт – недавно появились ещё два телёнка. Сейчас в единственной в России вольной группировке этих животных – уже 33 особи.

Напомним, что уникальный проект по возрождению на Южном Урале популяции зубров, которые в древности здесь обитали, стартовал в 2023 году. Во время поездки в Беларусь Радий Хабиров предложил завезти в Башкортостан партию животных из Беловежской пущи. В Минске эту идею поддержали.

В республике создали рабочую группу, в которую вошли представители УФИЦ РАН, Минэкологии, Россельхознадзора, Госкомитета по ветеринарии. Учёные побывали в Беловежской пуще, вместе с коллегами детально проработали все вопросы и сделали вывод – препятствий для разведения животных в регионе нет. Переселение зубров одобрило и Минприроды России. В 2023 году в два завоза в Башкортостан прибыли 18 зубров. А первое потомство у них появилось летом 2024 года.

Реализация проекта продолжается в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экологическое благополучие».

В этом году благодаря природоохранной инициативе компаний GRASS и RWB в Башкортостан переданы шесть зубров из Беловежской пущи.

Глава республики сообщил, что в 2027 году за счёт гранта Президентского фонда природы в Мурадымовское ущелье планируют привезти ещё девять зубров.

– Цель проекта – сохранение биологического разнообразия и создание самовоспроизводимого стада зубров в Башкортостане. Мы ничего не придумали – какое-то время назад зубры заселяли нашу территорию. В республике хорошая кормовая база, климатические условия, отсутствие хищников, которые могут напасть на них, – это самые комфортные условия для их разведения, – сказал Радий Хабиров. – Показатель того, что дела идут хорошо, – семеро телят, которые родились уже в Башкортостане. Они прекрасно растут, взрослеют. Люди со всей республики и из других регионов приезжают сюда посмотреть на зубров. Для удобства сделали вышку, чтобы оттуда наблюдать за этими величественными животными. Могу сказать, что проект наши надежды оправдал. Мы начинали его как научный, а теперь он стал мощным импульсом для развития туризма.

https://glavarb.ru/ru/news/event/v-2027-godu-stado-zubrov-v-bashkortostane-popolnyat-eshchyo-devyat-osobey-92088/