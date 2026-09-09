Президент Абхазии и Глава Башкортостана возложили цветы к памятнику

Во время посещения площади руководитель региона рассказал Президенту Абхазии о концепции мемориального комплекса, который открыли в День Республики 11 октября 2022 года. Скульптурная композиция посвящена легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, его знаменитым конникам и всем защитникам Родины. Автор памятника – скульптор, народный художник России Салават Щербаков.

Отметим, что делегация Абхазии во главе с Президентом республики Бадрой Гунбой находится в Башкортостане с рабочим визитом. В программе – посещение ряда промышленных и образовательных объектов, обсуждение реализации совместных проектов.

https://glavarb.ru/ru/news/event/prezident-abhazii-i-glava-bashkortostana-vozlozhili-cvety-k-pamyatniku-minigali-shaymuratova/