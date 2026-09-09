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9 Сентября , 09:05

Президент Абхазии и Глава Башкортостана возложили цветы к памятнику

9 сентября в Уфе Президент Абхазии Бадра Гунба и Глава Башкортостана Радий Хабиров посетили Советскую площадь. Здесь они возложили цветы к памятнику Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратова.

Президент Абхазии и Глава Башкортостана возложили цветы к памятникуПрезидент Абхазии и Глава Башкортостана возложили цветы к памятнику
Президент Абхазии и Глава Башкортостана возложили цветы к памятнику

Во время посещения площади руководитель региона рассказал Президенту Абхазии о концепции мемориального комплекса, который открыли в День Республики 11 октября 2022 года. Скульптурная композиция посвящена легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, его знаменитым конникам и всем защитникам Родины. Автор памятника – скульптор, народный художник России Салават Щербаков.

Отметим, что делегация Абхазии во главе с Президентом республики Бадрой Гунбой находится в Башкортостане с рабочим визитом. В программе – посещение ряда промышленных и образовательных объектов, обсуждение реализации совместных проектов.

https://glavarb.ru/ru/news/event/prezident-abhazii-i-glava-bashkortostana-vozlozhili-cvety-k-pamyatniku-minigali-shaymuratova/ 

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