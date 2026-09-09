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9 Сентября , 15:40

Муниципальные служащие Башкортостана смогут ежегодно участвовать в форуме

Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» и церемонии вручения премии «Служение». Председателем оргкомитета стал Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации Президента России.

Муниципальные служащие Башкортостана смогут ежегодно участвовать в форумеМуниципальные служащие Башкортостана смогут ежегодно участвовать в форуме
Муниципальные служащие Башкортостана смогут ежегодно участвовать в форуме

В апреле 2026 года форум прошёл уже в третий раз. Он объединил более 7 тысяч участников: представителей муниципального сообщества, органов власти федерального и регионального уровней, а также свыше 60 делегатов из зарубежных городов. Спикерами деловой программы стали Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, Марат Хуснуллин, Максим Орешкин, Сергей Лавров, Оксана Лут и Андрей Никитин.
 
С 29 по 30 января 2026 года региональные дни форума проходили в Башкортостане. В Уфе собрались около 500 участников со всей России – представители муниципалитетов, органов власти, Совета Федерации, Государственной Думы, общественных организаций и бизнеса. Делегациям муниципалитетов страны представили успешные проекты в сфере промышленности, креативных индустрий, цифрового управления, инвестиций и взаимодействия власти с населением.
 
– Труд 4,5 млн муниципальных служащих, которые каждый день работают рядом с людьми и ради людей, получает не просто признание – он становится частью государственной повестки. Форум и Премия – уникальные площадки, где лучшие муниципальные практики получают широкое признание, а решения, рождённые «на земле», становятся основой для масштабных изменений, – отметила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета по развитию местного самоуправления при Президенте России Ирина Гусева.
 
– Руководители муниципалитетов – опора республики, а для меня – главная управленческая сила. У нас сформировался достаточно сильный корпус глав муниципальных образований. Каждое назначение – это моя личная ответственность. Важно, чтобы глава соответствовал и человеческим, и профессиональным качествам – работа у них сложная и многогранная, – подчеркнул Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан.
 
Есть в Башкортостане и победители премии «Служение». Валентина Урлапова и Полина Дудко из Уфы выиграли в номинации «Великое наследие для будущих поколений» с проектом «Недетские стихи Полины». С начала СВО школьница записывает на видео патриотические стихи, которые присылают военнослужащие, и выступает перед ними в госпиталях и на освобождённых территориях.
 
Все мероприятия проводятся при поддержке Администрации Президента России.

Автор - Арина Алекперова, фото с сайта муниципалитеты.рф

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