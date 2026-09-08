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8 Сентября , 12:45

Будущие геологи из разных стран изучают уникальное наследие Башкирии

Башкортостан стал центром притяжения для молодых геологов из разных стран, приняв Четвертый Международный геологический чемпионат «Геовызов».

Будущие геологи из разных стран изучают уникальное наследие БашкирииБудущие геологи из разных стран изучают уникальное наследие Башкирии
Будущие геологи из разных стран изучают уникальное наследие Башкирии

В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» студенты-геологи из разных стран получили уникальную возможность совместить теорию с практикой, погрузившись в геологическое богатство и культуру региона.

Главной точкой притяжения стал шихан Торатау, где будущие специалисты не только совершили восхождение, но и познакомились с реликтовыми растениями и эндемиками. Экскурсионная программа также включала визит-центр геопарка, Музей камня Ивана Скуина, Дом климата и этнографические экспозиции.

Особый научный интерес вызвала поездка в докембрий по дороге Макарово – Кулгунино, где студенты исследовали карстовую долину реки Сикася, урочище Кызылташ и геологические разрезы перми, карбона, девона и венда. Кульминацией стали «Золотые гвозди России» — разрезы Усолка и Дальний Тюлькас, позволяющие прикоснуться к пластам, формировавшимся сотни миллионов лет назад. Завершился полевой день знакомством с историей горнозаводской промышленности Урала XVIII века в селах Верхотор и Воскресенское.

Министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов подчеркнул уникальность региона для профессионального становления геологов. «Башкортостан — уникальная геологическая территория, где соседствуют древнейшие и самые молодые породы, а недра хранят колоссальный потенциал», — отметил он, говоря о преемственности поколений и связях с работодателями.

Помимо геологических открытий, участники были покорены природной красотой, чистым воздухом и знаменитым башкирским медом. Вечерняя прогулка по Уфе познакомила их с национальной кухней, традиционными костюмами и радушием местных жителей. Студенты признались, что увезут с собой не только знания, но и «тепло сердец», чувствуя себя долгожданными гостями.

Впереди у студентов — финальное испытание «Гонка героев». Организаторы уверены, что чемпионат укрепил в молодых специалистах понимание их главной миссии — бережного отношения к национальному достоянию планеты.

Источник, фото: Минэкологии РБ.

https://mgazeta.com/news/novosti/2026-09-08/buduschie-geologi-iz-raznyh-stran-izuchayut-unikalnoe-nasledie-bashkirii-4805605 

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