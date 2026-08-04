В Мишкино прошел экологический субботник

Наше село - это наш родной дом. Это место, где мы родились и выросли. Плохое отношение к месту, где живешь – это, прежде всего, плохое отношение к самому себе. Это мое мнение. Думаю, что многие со мной согласятся. Ведь, очень приятно гулять по чистым ухоженным улицам, дышать свежим воздухом и смотреть, как детвора играет на наших чистых улочках. Что нужно сделать, чтобы так было всегда?

Конечно, проблему чистоты и благоустройства села можно всегда сбросить на муниципальные службы, которые отвечают за уборку. Но все забывают про золотое правило: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

Всех возмущает, когда приходится иногда наблюдать груды хлама возле контейнерной площадки. К сожалению, бывает и так, что «сознательные» граждане бросают пакет с мусором мимо контейнеров. Такую ситуацию можно наблюдать периодически. Свидетелями такой картины, можно увидеть на многих контейнерных площадках. Помимо обычного мусора, который часто принято называть «бытовым», - это пластик, металл и стекло, на контейнерной площадке оказалась куча растительности из сада. А ведь данный вид «мусора» вполне прекрасно можно было бы использовать в огороднических целях.

И хотелось бы поделиться, как я провела это воскресенье. Расскажу по порядку. Живу я на улице Мира, выглянуло солнышко и собралась сходить по делам на свой участок, который расположен на улице Тополиной. Так как по объездной дороге нет тротуара, а машины порой гоняют, забрызгивая грязью после дождей, я решила идти по тропинке, проходящей в середине посадки. Эту дорожку среди елей и сосен полюбили многие, кто живет в тех краях. Но что опечалило мой взор – это появившийся мусор. Тут и там валялись пластиковые бутылки, жестяные баночки, упаковки из-под чипсов, семечек и так далее. Совесть не позволила пройти мимо этого безобразия. Достала пакет и по пути начала собирать весь этот хлам. На полпути до мусорки наполнился один пакет, пришлось достать другой – порадовалась, что он оказался в наличии в сумке. По пути мне попалась и автомобильная покрышка, естественно ее выбросил какой-то жилец с ближайшей улицы. Возмущению моему не было предела. Так и «закипало» возмущение: «Люди, что вы творите?». Ведь такая прекрасная посадка с деревьями! Как можно ее так нагло засорять. Ведь она является защитой от дороги. А все мы знаем, что деревья в процессе фотосинтеза поглощают углекислый газ и выделяют кислород. И хорошая шумоизоляция. Тропинка внутри посадки вообще чудесная. Знаю, что здесь любят ходить женщины из совхоза, увлекающиеся скандинавской ходьбой. Своими силами они даже установили скамейки в посадке, чтобы присесть отдохнуть во время своих физкультурных прогулок. Хочется напомнить слова нашего Главы – Радия Хабирова: «Берегите природу, берегите себя и своих близких!». Чистота и порядок начинаются с порядка в собственном доме. Если вам удается поддерживать порядок у себя дома, то попробуйте приложить усилия и облагородить свой населенный пункт. Ведь вместе мы сила. Проводите субботники и следите за чистотой, чтобы сделать наше любимое село Мишкино лучше. Помогайте следить за порядком и не сходите с выбранного пути. Ведь чистота села - это не только красивый эстетичный вид, но и наше здоровье. Мишкино я очень люблю и живу здесь вот уже 64 года и хотелось бы обратиться к тем, кто выбрал райцентр для места своего проживания – полюбите наше село так же, как мы – коренные мишкинцы. Сейчас оно разрослось – много молодых людей создали семьи и построили красивые дома. Много их на улице, которая расположилась вдоль посадки. И очень хочется верить, что хозяин автомобильной покрышки собственноручно уберет свой хлам с тропинки…

Лидия Баюршина



