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17 Июля , 13:45

В России запустят новую кадровую программу для ветеранов СВО «Время мастеров»

Она будет направлена на переобучение ветеранов и подготовку кадров для производственной сферы. Об этом во время встречи с военнослужащими и их семьями в Ставрополе заявил Герой России, член Генсовета «Единой России», военкор Евгений Поддубный.

– Программа поможет фронтовикам получить новые профессиональные компетенции, а предприятиям – высококвалифицированных специалистов. Также прорабатываются меры поддержки ветеранов, которые планируют развивать собственное дело, в том числе в сфере сельского хозяйства, – отметил Евгений Поддубный.

В Башкортостане проводится комплексная работа по трудоустройству и переобучению ветеранов СВО. Руководитель филиала Госфонда «Защитники Отечества» в республике Гульнур Кульсарина считает, что важно уделить внимание не только подготовке управленческих кадров, но и обучению предпринимательству и освоению новых профессий, которые позволят ветеранам заботиться о своих семьях.

– В нашем регионе накоплен большой опыт в реализации образовательных проектов для участников спецоперации. Успешно завершена кадровая программа «Герои Башкортостана», направленная на подготовку управленческих кадров. Более 250 ветеранов прошли обучение по программам предпринимательской деятельности, включая бизнес-академию «СВОи новые возможности», «СВОе дело» и «Новое дело». Убеждена, что ветераны из Башкортостана охотно воспользуются теми возможностями, которые предоставит им новая программа «Время мастеров», – подчеркнула Гульнур Кульсарина.

64 выпускника программы «Герои Башкортостана» прошли обучение и в июле 2026 года защитили свои проекты по развитию республики. Авторы лучших идей получат дипломы и войдут в кадровый резерв региона.

За год участники программы прошли четыре образовательных модуля. Они изучали государственное и муниципальное управление, экономику, цифровые технологии. Полученные знания легли в основу проектов, которые оценила экспертная комиссия.

Напомним, программу «Герои Башкортостана» реализуют по инициативе главы региона Радия Хабирова. Её цель – подготовить участников специальной военной операции к работе в органах государственной и муниципальной власти, а также в организациях региона. Выпускники смогут применять полученные знания уже в мирной жизни и участвовать в развитии региона.

Автор: Эльвира Сафина

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