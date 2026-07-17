В России запустят новую кадровую программу для ветеранов СВО «Время мастеров»

– Программа поможет фронтовикам получить новые профессиональные компетенции, а предприятиям – высококвалифицированных специалистов. Также прорабатываются меры поддержки ветеранов, которые планируют развивать собственное дело, в том числе в сфере сельского хозяйства, – отметил Евгений Поддубный.



В Башкортостане проводится комплексная работа по трудоустройству и переобучению ветеранов СВО. Руководитель филиала Госфонда «Защитники Отечества» в республике Гульнур Кульсарина считает, что важно уделить внимание не только подготовке управленческих кадров, но и обучению предпринимательству и освоению новых профессий, которые позволят ветеранам заботиться о своих семьях.



– В нашем регионе накоплен большой опыт в реализации образовательных проектов для участников спецоперации. Успешно завершена кадровая программа «Герои Башкортостана», направленная на подготовку управленческих кадров. Более 250 ветеранов прошли обучение по программам предпринимательской деятельности, включая бизнес-академию «СВОи новые возможности», «СВОе дело» и «Новое дело». Убеждена, что ветераны из Башкортостана охотно воспользуются теми возможностями, которые предоставит им новая программа «Время мастеров», – подчеркнула Гульнур Кульсарина.



64 выпускника программы «Герои Башкортостана» прошли обучение и в июле 2026 года защитили свои проекты по развитию республики. Авторы лучших идей получат дипломы и войдут в кадровый резерв региона.



За год участники программы прошли четыре образовательных модуля. Они изучали государственное и муниципальное управление, экономику, цифровые технологии. Полученные знания легли в основу проектов, которые оценила экспертная комиссия.



Напомним, программу «Герои Башкортостана» реализуют по инициативе главы региона Радия Хабирова. Её цель – подготовить участников специальной военной операции к работе в органах государственной и муниципальной власти, а также в организациях региона. Выпускники смогут применять полученные знания уже в мирной жизни и участвовать в развитии региона.



Автор: Эльвира Сафина