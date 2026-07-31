В Башкирии федеральные эксперты обсудили с общественниками наблюдение за выбора

В мае этого года глава Башкортостана лично встречался с председателем Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александром Бродом, они обсуждали вопросы подготовки к Единому дню голосования в условиях высокой конкурентности выборов и серьезной активности всех политических партий.

31 июля в продолжение взаимодействия в Уфе состоялся семинар «Задачи общественного наблюдения и экспертного сопровождения выборов-2026» с участием федеральных экспертов. Организаторы - Общественная палата Республики Башкортостан, Ассоциация «Независимый общественный мониторинг».

Избирательная кампания проходит в условиях проведения Специальной военной операции, что накладывает особую ответственность на всех участников избирательного процесса.

Для противодействия негативному влиянию в условиях нформационного давления будет задействован институт общественных наблюдателей и мониторинг соблюдения избирательных прав граждан. Александр Брод подчеркнул важность объективного информирования общества о ходе голосования. Он отметил, что пул электоральных экспертов по всей стране насчитывает порядка 900 человек. В своем выступлении он подчеркнул профессионализм гражданского общества в Башкортостане.

Кандидат социологических наук Антон Лукаш рассказал об информационной гигиене выборов и информационной устойчивости общества.

Исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Общественной палаты России Алексей Песков напомнил о направлениях деятельности Ассоциации (это работа экспертного сообщества, развитие цифровых ресурсов, информационно-методическая поддержка участников общественного мониторинга), о задачах общественных наблюдателей (обеспечение прозрачности и открытости избирательного процесса на всех ее этапах, контроль за соблюдением избирательного законодательства и процедур на избирательных участках, своевременное выявление возможных нарушений в ходе голосования, взаимодействие с Ассоциацией).

Семинар включал не только федеральную повестку, но и предвыборную ситуацию в Башкирии на общероссийском фоне. В ходе встречи председатель республиканской общественной палаты Башкирии Энже Ахмадуллина рассказала о работе Регионального штаба по наблюдению за выборами, его целях и текущей работе, дала краткую оценку избирательной компании на территории РБ. В регионе к сентябрю подготовят более 13 тыс. наблюдателей. Порядка 9 тысяч уже обучено, в том числе наблюдатели-блогеры, соответствующие вебинары провели в ОП Башкирии. Она сообщила, что на предстоящем Гражданском форуме РБ, который пройдет в уфимском Конгресс-холле 27 августа, состоится площадка, посвященная теме избирательной кампании «Дискуссионный клуб электоральных экспертов. Выборы и гражданский контроль». На форуме обсудят правовые гарантии, условия и механизмы обеспечения открытости, гласности выборов и достоверности волеизъявления граждан, новации, направленные на повышение роли институтов гражданского общества в обеспечении контроля за электоральным процессом. Модератором выступит Александр Брод.