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27 Июля , 12:45

У «Молочной кухни» работает собственный чат-бот

С его помощью можно узнать всю необходимую информацию о подаче и обновлении документов на бесплатное питание, пунктах и нормах выдачи продукции, а также найти нужные ссылки на портал госуслуг Башкортостана и инструкции.

Бот работает на платформе мессенджера МАХ.
Найти его можно:
- введя в строке поиска: «Молочная кухня консультант»;
- перейдя по прямой ссылке: clck.ru/3SUsAj

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