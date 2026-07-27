У «Молочной кухни» работает собственный чат-бот

С его помощью можно узнать всю необходимую информацию о подаче и обновлении документов на бесплатное питание, пунктах и нормах выдачи продукции, а также найти нужные ссылки на портал госуслуг Башкортостана и инструкции.
Бот работает на платформе мессенджера МАХ. Найти его можно: - введя в строке поиска: «Молочная кухня консультант»; - перейдя по прямой ссылке: clck.ru/3SUsAj
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