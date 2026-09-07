Республиканский Многофункциональный центр планирует расширить перечень услуг

Всего региональный МФЦ предоставляет 471 услугу. Чаще всего посетители обращаются по линии Росреестра, Минтруда и МВД, а также Федеральной налоговой службы и Социального фонда. Для участников СВО в режиме «одного окна» доступно 70 услуг.

– В рамках одной жизненной ситуации можно оформить сразу несколько услуг. К примеру, при рождении ребёнка сразу подают документы на получение СНИЛС, ИНН, полиса ОМС, регистрации по месту жительства, детского пособия и маткапитала, – сказала Наталья Куприянова. – Тот же принцип действует и при смене фамилии – заявитель может заменить весь пакет документов личного хранения.

Кроме того, МФЦ республики реализует комплекс мер, который позволяет обезопасить население от кибермошенничества. В частности, в любом офисе можно установить самозапрет на кредиты и займы, ограничить оформление лишних сим-карт и защитить недвижимость от сделок без участия собственника. А с 1 сентября здесь запустили новую услугу – приём заявлений о запрете на участие в азартных играх.

В планах – взаимодействовать с военными комиссариатами для приёма заявлений на предоставление мер поддержки по линии Министерства обороны, продолжить цифровизацию учреждения и внедрить в работу ИИ-технологии, а также увеличить функционал чат-бота в МАХ, чтобы заявители могли использовать его для электронного подписания документов и оплаты госпошлины.

Глава Башкортостана поблагодарил коллектив за работу и отметил, что список предоставляемых услуг должен постоянно расширяться.

https://glavarb.ru/ru/news/event/respublikanskiy-mnogofunkcionalnyy-centr-planiruet-rasshirit-perechen-uslug-91957/