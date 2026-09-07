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7 Сентября , 10:50

Республиканский Многофункциональный центр планирует расширить перечень услуг

Ежедневно офисы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) республики посещают от 10 до 12 тысяч человек. А каждое четвертое обращение оформляется через портал «Госуслуги». Об этом сообщила руководитель учреждения Наталья Куприянова на еженедельном оперативном совещании у Главы Башкортостана Радия Хабирова.

Республиканский Многофункциональный центр планирует расширить перечень услугРеспубликанский Многофункциональный центр планирует расширить перечень услуг
Республиканский Многофункциональный центр планирует расширить перечень услуг

Всего региональный МФЦ предоставляет 471 услугу. Чаще всего посетители обращаются по линии Росреестра, Минтруда и МВД, а также Федеральной налоговой службы и Социального фонда. Для участников СВО в режиме «одного окна» доступно 70 услуг.

– В рамках одной жизненной ситуации можно оформить сразу несколько услуг. К примеру, при рождении ребёнка сразу подают документы на получение СНИЛС, ИНН, полиса ОМС, регистрации по месту жительства, детского пособия и маткапитала, – сказала Наталья Куприянова. – Тот же принцип действует и при смене фамилии – заявитель может заменить весь пакет документов личного хранения.

Кроме того, МФЦ республики реализует комплекс мер, который позволяет обезопасить население от кибермошенничества. В частности, в любом офисе можно установить самозапрет на кредиты и займы, ограничить оформление лишних сим-карт и защитить недвижимость от сделок без участия собственника. А с 1 сентября здесь запустили новую услугу – приём заявлений о запрете на участие в азартных играх.

В планах – взаимодействовать с военными комиссариатами для приёма заявлений на предоставление мер поддержки по линии Министерства обороны, продолжить цифровизацию учреждения и внедрить в работу ИИ-технологии, а также увеличить функционал чат-бота в МАХ, чтобы заявители могли использовать его для электронного подписания документов и оплаты госпошлины.

Глава Башкортостана поблагодарил коллектив за работу и отметил, что список предоставляемых услуг должен постоянно расширяться.

https://glavarb.ru/ru/news/event/respublikanskiy-mnogofunkcionalnyy-centr-planiruet-rasshirit-perechen-uslug-91957/ 

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