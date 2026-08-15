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Год единства народов России

Год единства народов России
15 Августа , 16:00
Кумертау отмечает День города
Год единства народов России
15 Августа , 14:03
Встреча с активом институтов гражданского общества Кумертау
Год единства народов России
15 Августа , 09:03
Праздник меда, традиций и единства
Год единства народов России
15 Августа , 07:59
«Зауралье» подвели итоги рейтинга
Год единства народов России
15 Августа , 07:41
РБ достойно выступила в финале проекта для работающей молодёжи ПФО «МолоТ»
Год единства народов России
10 Августа , 10:26
В Марийском ИКЦ с.Мишкино прошел форум Конгресса татар РБ«В единстве сила»
Год единства народов России
6 Августа , 05:22
В Башкортостане назвали победителей конкурса трудовых династий
Год единства народов России
4 Августа , 04:20
Многодетные семьи РБ могут принять участие в конкурсе «Семья—опора государства»
Год единства народов России
23 Июля , 05:25
В РБ стало на одну семью, награждённую орденом «Родительская слава» стало больше
Год единства народов России
23 Июля , 05:18
В Башкортостане выстроена система мер для поддержки семей с детьми
Год единства народов России
21 Июля , 06:40
Семья Аблуллиных из д.Каргино награждены медалью «За любовь и верность"
Год единства народов России
14 Июля , 09:25
Участники СВО Мишкинского района обсудили вопросы поддержки с властями района
Год единства народов России
14 Июля , 09:13
В селе Мишкино отметили День семьи, любви и верности
Год единства народов России
8 Июля , 04:02
В семье Валиевых из д.Русское Байбаково золотой юбилей-50 лет совместной жизни
Год единства народов России
7 Июля , 09:22
Вероника Зайнитдинова из д. Рефанды была награждена медалью «Материнская слава
Год единства народов России
29 Июня , 10:28
Центр «Мой бизнес» РБ оказал поддержку участникам СВО на фестивале «Сила земли"
Год единства народов России
28 Июня , 17:12
Радий Хабиров принял участие в XXIII съезде партии «Единая Россия»
Год единства народов России
27 Июня , 22:01
Карта дружбы в Национальном музее Республики Башкортостан наполнилась пожеланиям
Год единства народов России
27 Июня , 21:57
Юные участники Всероссийской Фольклориады стали гостями Башкирского государствен
Год единства народов России
27 Июня , 21:20
На Альшеевской земле прошел юбилейный фестиваль «Ер кото»
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