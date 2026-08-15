«Зауралье» подвели итоги рейтинга

Он разработан в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Республики Башкортостан по привлечению инвестиций, созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности с учетом потребностей бизнеса и формирования единого подхода к организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов в муниципальных образованиях. В церемонии подведения итогов приняли участие генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Светлана Чупшева в своем приветственном слове рассказала, что создание благоприятных условий для бизнеса является важной задачей для государства. Сильная экономика страны напрямую влияет на независимость России и укрепляет ее суверенитет. Сегодня работа по созданию благоприятного инвестклимата ведется на федеральном и региональном уровнях.

– Сильная экономика – основа независимости и суверенитета нашей страны. Здесь необходима системная работа по созданию благоприятных условий для предпринимателей и инвесторов. В Башкортостане эта работа ведется не только на региональном, но и на муниципальном уровне, с вовлечением городов и сельских поселений. Вы добавили соревновательный компонент через рейтинг муниципалитетов, наладили обмен лучшими практиками, создали дополнительную мотивацию для территорий. Мы видим, что это дает реальные результаты, – сказала Светлана Чупшева.

– Башкортостан стабильно входит в тройку лидеров Национального инвестиционного рейтинга, который ежегодно формирует Агентство вместе с деловыми объединениями. Регион показывает одни из лучших показателей социально-экономического развития, в том числе в промышленном производстве и привлечении инвестиций. Это ваша общая победа и общий результат, которым можно гордиться, – добавила генеральный директор АСИ.

Как отметил Андрей Назаров, главной темой инвестсабантуя в 2026 году стала «Экономика Победы», одним из ключевых показателей которой является создание комфортных условий для ведения инвестиционной деятельности. За последние 7 лет в республике ежегодный объем инвестиций вырос почти в 3 раза, а инвестиционный портфель региона увеличен до 2,5 тысяч проектов стоимостью 1,3 трлн рублей. Почти на 20% увеличилось число субъектов малого и среднего бизнеса, при этом количество занятых в данном секторе возросло на 59%.

Сегодня в Башкортостане реализована уникальная практика регулярного проведения «предпринимательских часов» на муниципальном и «инвестиционных часов» на республиканском уровнях. Они позволяют организовать прямой диалог бизнеса с властью и оперативно принимать решения о предоставлении конкретных мер поддержки.

– Это наша совместная работа, когда с Регионального инвестиционного стандарта мы опускаемся уже на муниципальный уровень, где каждый инвестор живёт, работает, где у него появляются объекты. Мы сформировали такой необходимый минимум для того, чтобы инвестор понимал, что он получит. От каждого руководителя администрации муниципалитета и от его команды зависит это зависит. Подведением итогов этого рейтинга мы фиксируем, где больше получается, где больше инициативы, где неформальный подход. От этого в итоге выигрывают, конечно, жители. Потому что чем больше инвестиций, тем больше объектов, тем больше благополучия и благосостояния наших граждан, наших жителей. От этого в итоге выигрывает вся страна, – подчеркнул Андрей Назаров.

Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустам Муратов рассказал, что в формировании благоприятных условий для инвесторов в регионе участвуют все уровни власти, а руководством республики и лично Радием Хабировым инвесторам предоставляется возможность оперативно получить обратную связь. В основе этой логики лежит системная синхронизация ключевых документов в области формирования инвестиционного климата - Регионального и Муниципального инвестиционных стандартов.

– Такой подход позволил нам в течение семи последних лет обеспечивать ежегодный инвестиционный рост. По накопленным темпам динамики капиталовложений республика – первая в Приволжском федеральном округе. В прошлом году объем инвестиций достиг исторического максимума. Он превысил 852 млрд рублей. Этот результат стал плодом совместной работы с инвесторами на всех уровнях, – сказал Рустам Муратов.

В муниципальный инвестиционный стандарт заложены такие ключевые направления, как оценка инвесторами и деловыми объединениями деятельности бизнес-шерифов, эффективность мер поддержки, конверсия предпринимательских часов, динамика инвестиционных проектов, внешнеэкономическая деятельность, цифровизация, придорожный сервис, создание инвестиционного профиля, снижение административных барьеров при ведении предпринимательской деятельности и защита бизнеса, включая мероприятия по контрольно-надзорной деятельности. Каждое из этих направлений является реальным механизмом, влияющим на инвестиционный климат и качество жизни в муниципалитете.

Муниципальный стандарт сегодня внедрен во всех городских округах и муниципальных районах Башкортостана и состоит из 8 ключевых блоков, каждый из которых содержит четкие требования, рекомендации и критерии оценки.

По результатам внедрения муниципального инвестиционного стандарта за 2025 год первое место рейтинга в категории «Сельские муниципальные районы» 1 место занял Уфимский район, 2 место – Стерлитамакский район, 3 место – Зианчуринский район.

В категории «Муниципальные районы, административными центрами которых являются городские поселения» 1 место рейтинга занял Благовещенский район, 2 место – Белорецкий район, 3 место – Ишимбайский район.

В категории «Городские округа» 1 место занял г. Стерлитамак, 2 место – г. Нефтекамск, столица республики расположилась на 3 месте.