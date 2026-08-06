В Башкортостане назвали победителей конкурса трудовых династий

этом году для участия в отборочном этапе поступили заявки от 118 трудовых династий, представляющих 13 отраслей: «АПК», «ЖКХ», «Здравоохранение», «Культура», «Лесное хозяйство», «Образование», «Промышленность и энергетика», «Социальное обслуживание», «Средства массовой информации, издательство и полиграфия» «Строительство», «Торговля», «Транспорт», «Физическая культура и спорт», 27 из которых вышли в финал.

По итогам конкурсного отбора определены победители и призеры. Так, в номинации «За эффективную работу» первое место присуждено династии Ворониных из Кумертау, второе место — династии Зариповых из Бураевского района, а третье место — династии Сарваровых из Уфы.

В номинации «За преемственность поколений» первое место заняла династия Ахъямовых из Мечетлинского района, второе место — династия Никандровых из Бакалинского района и третье место — династия Зиянбердиных из Баймакского района.

В номинации «Старейшая династия» первое место заняла династия Бадамшиных из Мишкинского района, второе место — династия Мамаевых из Уфы, третье место — династия Миновых из Татышлинского района.

Награждение победителей и призеров финального этапа республиканского конкурса «Трудовые династии Республики Башкортостан» запланировано в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню Республики.