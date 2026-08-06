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6 Августа , 05:22

В Башкортостане назвали победителей конкурса трудовых династий

В Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан подведены итоги ежегодного республиканского конкурса «Трудовые династии Республики Башкортостан», который поддерживает идеи национального проекта «Кадры». Конкурс призван отметить семьи, посвятившие свою жизнь одной профессии и внёсшие значительный вклад в развитие региона.

В Башкортостане назвали победителей конкурса трудовых династийВ Башкортостане назвали победителей конкурса трудовых династий
В Башкортостане назвали победителей конкурса трудовых династий
 этом году для участия в отборочном этапе поступили заявки от 118 трудовых династий, представляющих 13 отраслей: «АПК», «ЖКХ», «Здравоохранение», «Культура», «Лесное хозяйство», «Образование», «Промышленность и энергетика», «Социальное обслуживание», «Средства массовой информации, издательство и полиграфия» «Строительство», «Торговля», «Транспорт», «Физическая культура и спорт», 27 из которых вышли в финал.
 
По итогам конкурсного отбора определены победители и призеры. Так, в номинации «За эффективную работу» первое место присуждено династии Ворониных из Кумертау, второе место — династии Зариповых из Бураевского района, а третье место — династии Сарваровых из Уфы.
 
В номинации «За преемственность поколений» первое место заняла династия Ахъямовых из Мечетлинского района, второе место — династия Никандровых из Бакалинского района и третье место — династия Зиянбердиных из Баймакского района.
 
В номинации «Старейшая династия» первое место заняла династия Бадамшиных из Мишкинского района, второе место — династия Мамаевых из Уфы, третье место — династия Миновых из Татышлинского района.
 
Награждение победителей и призеров финального этапа республиканского конкурса «Трудовые династии Республики Башкортостан» запланировано в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню Республики.
Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=432
В Башкортостане назвали победителей конкурса трудовых династий
В Башкортостане назвали победителей конкурса трудовых династий
В Башкортостане назвали победителей конкурса трудовых династий
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