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15 Августа , 16:00

Кумертау отмечает День города

15 августа во время рабочей поездки в Кумертау Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню города. Руководитель региона поздравил кумертаусцев с праздником и вручил государственные награды.

Кумертау отмечает День городаКумертау отмечает День города
Кумертау отмечает День города

– В Кумертау живут очень трудолюбивые люди. Это город авиастроителей, угольщиков, педагогов, врачей – ответственных и сильных жителей, – сказал Радий Хабиров. – С каждым годом Кумертау становится красивее, комфортнее для жизни. Работают предприятия, развивается экономика. А республика со своей стороны и дальше будет помогать городу. Крепкого вам здоровья, благополучия и всего самого доброго. С праздником!

 

Жителей Кумертау также поздравили глава администрации города Олег Астахов и депутат Государственной Думы России Ирина Панькина.

– Для каждого из нас Кумертау – не просто точка на карте. Это родные улицы, любимые места, тёплые воспоминания детства, а главное – замечательные люди, чьим трудом, талантом и сердечным теплом живёт и развивается наш город, – сказал Олег Астахов. – Кумертау рождался и креп благодаря мужеству и стойкости первостроителей и шахтёров. На этой твёрдой основе вырос один из ключевых промышленных центров Башкортостана – город легендарных вертолётостроителей, талантливых мастеров, тружеников и созидателей.

– Сегодня мы с сердечной теплотой вспоминаем поколение строителей, благодаря неустанному труду которых наш город строился, развивался. К нашей общей радости год от года Кумертау преображается, появляются новые возможности для жителей, растёт наша талантливая молодёжь, – сказала Ирина Панькина. – Неизменно одно – жители, которые создают семьи, воспитывают детей, помогают друг другу и изо дня в день своим трудом делают город лучше.

***

В завершение рабочей поездки Глава Башкортостана отметил вклад жителей Кумертау в развитие республики.

– Здесь живут настоящие патриоты, которые любят свой город, нашу республику и страну, – сказал Радий Хабиров. – Сегодня кумертаусцы, как и все жители Башкортостана, с достоинством выдерживают все испытания. Во имя будущего нашей страны, защищают ее на линии огня. Работают в тылу, помогают военнослужащим. Благодарю каждого, кто на своем месте делает ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ. Это наш главный девиз, который поможет преодолеть непростые времена.
Кумертау отмечает День города
Кумертау отмечает День города
Кумертау отмечает День города
Кумертау отмечает День города
Кумертау отмечает День города
Кумертау отмечает День города
Кумертау отмечает День города
Кумертау отмечает День города
Кумертау отмечает День города
Кумертау отмечает День города
Кумертау отмечает День города
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