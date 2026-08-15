Кумертау отмечает День города

– В Кумертау живут очень трудолюбивые люди. Это город авиастроителей, угольщиков, педагогов, врачей – ответственных и сильных жителей, – сказал Радий Хабиров. – С каждым годом Кумертау становится красивее, комфортнее для жизни. Работают предприятия, развивается экономика. А республика со своей стороны и дальше будет помогать городу. Крепкого вам здоровья, благополучия и всего самого доброго. С праздником!

Жителей Кумертау также поздравили глава администрации города Олег Астахов и депутат Государственной Думы России Ирина Панькина.

– Для каждого из нас Кумертау – не просто точка на карте. Это родные улицы, любимые места, тёплые воспоминания детства, а главное – замечательные люди, чьим трудом, талантом и сердечным теплом живёт и развивается наш город, – сказал Олег Астахов. – Кумертау рождался и креп благодаря мужеству и стойкости первостроителей и шахтёров. На этой твёрдой основе вырос один из ключевых промышленных центров Башкортостана – город легендарных вертолётостроителей, талантливых мастеров, тружеников и созидателей.

– Сегодня мы с сердечной теплотой вспоминаем поколение строителей, благодаря неустанному труду которых наш город строился, развивался. К нашей общей радости год от года Кумертау преображается, появляются новые возможности для жителей, растёт наша талантливая молодёжь, – сказала Ирина Панькина. – Неизменно одно – жители, которые создают семьи, воспитывают детей, помогают друг другу и изо дня в день своим трудом делают город лучше.

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В завершение рабочей поездки Глава Башкортостана отметил вклад жителей Кумертау в развитие республики.

– Здесь живут настоящие патриоты, которые любят свой город, нашу республику и страну, – сказал Радий Хабиров. – Сегодня кумертаусцы, как и все жители Башкортостана, с достоинством выдерживают все испытания. Во имя будущего нашей страны, защищают ее на линии огня. Работают в тылу, помогают военнослужащим. Благодарю каждого, кто на своем месте делает ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ. Это наш главный девиз, который поможет преодолеть непростые времена.