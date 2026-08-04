Многодетные семьи РБ могут принять участие в конкурсе «Семья—опора государства»

Для подачи заявки нужно отправить на почту yansitovayana@mail.ru три файла: 2–3 семейные фотографии; заполненную анкету и согласие на участие. В теме письма указать: «Конкурс для многодетных». Формы анкеты и согласия есть в положении о конкурсе по ссылке: https://clck.ru/3V5Xfx.





Победителей ждут индивидуальные семейные фотосессии, участие в фотовыставке и церемония награждения на театрализованном концерте «Семья — опора государства», посвящённом Году большой и дружной семьи в Башкортостане. Все участники конкурса также получат дипломы и возможность увидеть свои работы в экспозиции.



— У нас в министерстве висят фотографии многодетных семей республики. Смотрю на эти лица — и на душе становится теплее. Хочется, чтобы таких фотографий было больше и их видело как можно больше людей. Потому что много детей — это ведь много счастья. Конкурс — как раз возможность показать это счастье всем", — отметила заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ирина Небогатова.