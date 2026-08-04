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4 Августа , 04:20

Многодетные семьи РБ могут принять участие в конкурсе «Семья—опора государства»

Многодетные семьи Башкортостана могут стать героями фотовыставки, получить профессиональную семейную фотосессию и быть награждёнными на театрализованном концерте. Для этого нужно до 31 августа подать заявку на конкурс «Семья — опора государства». Конкурс помогает сохранять и показывать семейные традиции, а также поддерживает престиж большой семьи — это одна из задач национального проекта «Семья».

Многодетные семьи РБ могут принять участие в конкурсе «Семья—опора государства»Многодетные семьи РБ могут принять участие в конкурсе «Семья—опора государства»
Многодетные семьи РБ могут принять участие в конкурсе «Семья—опора государства»
Для подачи заявки нужно отправить на почту yansitovayana@mail.ru три файла: 2–3 семейные фотографии; заполненную анкету и согласие на участие. В теме письма указать: «Конкурс для многодетных». Формы анкеты и согласия есть в положении о конкурсе по ссылке: https://clck.ru/3V5Xfx.

Победителей ждут индивидуальные семейные фотосессии, участие в фотовыставке и церемония награждения на театрализованном концерте «Семья — опора государства», посвящённом Году большой и дружной семьи в Башкортостане. Все участники конкурса также получат дипломы и возможность увидеть свои работы в экспозиции.

— У нас в министерстве висят фотографии многодетных семей республики. Смотрю на эти лица — и на душе становится теплее. Хочется, чтобы таких фотографий было больше и их видело как можно больше людей. Потому что много детей — это ведь много счастья. Конкурс — как раз возможность показать это счастье всем", — отметила заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ирина Небогатова.
 
Отметим, что конкурс проводится в рамках Года большой и дружной семьи в Республике Башкортостан.
Для подачи заявки нужно отправить на почту yansitovayana@mail.ru три файла: 2–3 семейные фотографии; заполненную анкету и согласие на участие. В теме письма указать: «Конкурс для многодетных». Формы анкеты и согласия есть в положении о конкурсе по ссылке: https://clck.ru/3V5Xfx.

Победителей ждут индивидуальные семейные фотосессии, участие в фотовыставке и церемония награждения на театрализованном концерте «Семья — опора государства», посвящённом Году большой и дружной семьи в Башкортостане. Все участники конкурса также получат дипломы и возможность увидеть свои работы в экспозиции.

— У нас в министерстве висят фотографии многодетных семей республики. Смотрю на эти лица — и на душе становится теплее. Хочется, чтобы таких фотографий было больше и их видело как можно больше людей. Потому что много детей — это ведь много счастья. Конкурс — как раз возможность показать это счастье всем", — отметила заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ирина Небогатова.
 
Отметим, что конкурс проводится в рамках Года большой и дружной семьи в Республике Башкортостан.
Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан:  https://contenta.info/press_releases?tag_id=431 
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