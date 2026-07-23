В РБ стало на одну семью, награждённую орденом «Родительская слава» стало больше

Супруги вместе уже 32 года, вырастили и воспитали 15 детей, из них семеро — рожденные сердцем. Вручение высокой государственной награды — важное событие не только для семьи, но и для всей республики, где поддержка многодетности и популяризация семейных ценностей остаются ключевыми задачами национального проекта «Семья».





Сегодня в Башкортостане орден «Родительская слава» имеют 20 семей, ещё 34 семьи награждены медалью этого ордена. Шаяхметовы пополнили этот список благодаря многолетнему труду и верности своему призванию.



Газиз Ильгизович более 35 лет работает учителем. Ирина Рафаэловна много лет руководила районным клубом замещающих семей «Өмөт — Надежда», помогая семьям, которые приняли на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. В 2018 году Шаяхметовы стали победителями республиканского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Газиз Ильгизович награждён медалью «Отцовская доблесть», Ирина Рафаэловна — медалью «Материнская слава».