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23 Июля , 05:25

В РБ стало на одну семью, награждённую орденом «Родительская слава» стало больше

Указом Президента Российской Федерации орденом «Родительская слава» награждены Газиз Ильгизович и Ирина Рафаэловна Шаяхметовы из деревни Юлук Баймакского района. 

В РБ стало на одну семью, награждённую орденом «Родительская слава» стало большеВ РБ стало на одну семью, награждённую орденом «Родительская слава» стало больше
В РБ стало на одну семью, награждённую орденом «Родительская слава» стало больше
Супруги вместе уже 32 года, вырастили и воспитали 15 детей, из них семеро — рожденные сердцем. Вручение высокой государственной награды — важное событие не только для семьи, но и для всей республики, где поддержка многодетности и популяризация семейных ценностей остаются ключевыми задачами национального проекта «Семья».

Сегодня в Башкортостане орден «Родительская слава» имеют 20 семей, ещё 34 семьи награждены медалью этого ордена. Шаяхметовы пополнили этот список благодаря многолетнему труду и верности своему призванию.

Газиз Ильгизович более 35 лет работает учителем. Ирина Рафаэловна много лет руководила районным клубом замещающих семей «Өмөт — Надежда», помогая семьям, которые приняли на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. В 2018 году Шаяхметовы стали победителями республиканского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Газиз Ильгизович награждён медалью «Отцовская доблесть», Ирина Рафаэловна — медалью «Материнская слава».
Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=431 
В РБ стало на одну семью, награждённую орденом «Родительская слава» стало больше
В РБ стало на одну семью, награждённую орденом «Родительская слава» стало больше
В РБ стало на одну семью, награждённую орденом «Родительская слава» стало больше
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