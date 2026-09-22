Министр молодёжной политики встретился с юными мишкинцами

Визит гостя стал важным событием для всего муниципалитета. Ребята видели перед собой не просто чиновника, а современного лидера, который сам недавно был студентом и прекрасно понимает их запросы.

Открытый диалог начался с приветственного слова главы администрации района, после чего слово взял гость из Уфы. Вито Фладисович отметил высокий потенциал мишкинской земли и подчеркнул, что главная задача министерства сегодня — создать условия, при которых талантливая молодежь сможет реализовать себя, не уезжая далеко от родного дома. Он рассказал о новой стратегии развития молодежной сферы Башкортостана, где акцент делается на поддержке локальных инициатив «снизу».

Центральной темой беседы стало развитие молодежных инициатив. Министр подробно остановился на возможностях участия жителей нашего района в ключевых республиканских и всероссийских проектах. В частности, речь шла о таких масштабных форумах, как «iВолга» и «Территория смыслов», грантовых конкурсах Росмолодёжи, а также о флагманском проекте нашей республики — Всебашкирском молодёжном слёте «Йыйын».

— Не нужно бояться подавать заявки, даже если ваш проект кажется небольшим, — обратился к собравшимся Вито Сабиров. — Любая полезная идея, будь то благоустройство сельского парка или создание школьного медиацентра имеет все шансы получить финансовую поддержку. Главное — ваше неравнодушие и желание менять жизнь вокруг к лучшему.

Отдельный блок встречи был посвящен выстраиванию профессиональной траектории. Старшеклассники интересовались целевыми направлениями обучения, программами наставничества и тем, какие специалисты будут востребованы в регионе через пять-десять лет. Министр посоветовал активнее использовать возможности платформы АНО ЦПМ «Перспектива» и федеральных кадровых проектов.

Встреча быстро переросла из формата монолога в живой обмен мнениями. Школьники и студенты задавали прямые, порой острые вопросы. Их волновало состояние сельских домов культуры, перспективы открытия новых кружков технического творчества, доступность дополнительного образования, организация досуга в малых деревнях. Министр отвечал искренне и предметно, демонстрируя глубокое знание региональной специфики. По его словам, многие проблемы уже находятся в работе. Например, рассматривается вопрос о включении нескольких объектов культурного наследия Мишкинского района в федеральную программу реконструкции ДК. На вопрос о грантах он привел свежий пример успешного кейса из соседних районов, показав реальные цифры и сроки получения средств.

Активисты, в свою очередь, ответили на вопросы министра. Вито Сабиров поинтересовался, знают ли школьники о платформе ДОБРО.РФ и готовы ли они стать волонтерами предстоящих международных событий, которые пройдут на территории республики. Ребята единогласно подняли руки, рассказав о своем опыте помощи пожилым людям и участии в экологических субботниках. Также они поделились своими идеями по созданию районного клуба молодых предпринимателей.

Благодарим Вито Фладисовича за открытый разговор, внимание и реальную поддержку молодёжи нашего района. Подобные визиты ломают стену между властью и обществом, доказывая, что голос каждого молодого человека важен и будет услышан. Для многих участников эта встреча стала настоящим мотиватором. Впечатлениями от встречи поделился ученик 7 класса ПМШ № 2 села Мишкино Никита Апдулманов:

- Я впервые говорил с министром лично. Было совсем не страшно, наоборот — я понял, что наши идеи действительно интересны на уровне республики.

Встреча показала: у Мишкинского района есть активное, мыслящее и деятельное молодое поколение, готовое брать на себя ответственность за будущее своей малой родины. И теперь главное — направить эту энергию в созидательное русло при всесторонней поддержке республики.