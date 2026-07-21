Семья Аблуллиных из д.Каргино награждены медалью «За любовь и верность"

Эльза Михайловна родилась в деревне Кайраково Мишкинского района в многодетной семье, где выросли 13 детей. Здесь она училась, работала и встретила будущего мужа — он приехал на собрание колхоза, где раньше трудился трактористом. Алик Абдуллин родился и вырос в деревне Каргино в многодетной семье. Познакомившись, они два года встречались, и в 1999 году сыграли свадьбу. Уже больше четверти века супруги вместе. После свадьбы молодые решили создать свой семейный очаг и на родине супруга. Начали жить в доме у бабушки супруга Алика Ивановича. Построили дом и уже в 2000 году справили новоселье.

- Так как мы оба выросли в семьях, где 7 и 13 детей, мы и не представляем семью, где рождаются и растут один или два ребенка, - смеется Эльза Михайловна.

В семье родилось девять детей. Старшему сыну Виталию 26 лет, уже женат, живут и работают в городе Уфе. Второй сын Валерий погиб в ходе специальной военной операции в 2025 году.

- С самого начала СВО сын начал обращаться в военкомат, чтобы заключить контракт. В 2024 году все-таки заключил контракт и уехал, хоть я, как мама, очень переживала, - говорит Эльза Абдуллина.

Третий сын Владлен тоже создал семью, живут в городе Бирске, растят сына; его супруга сейчас в декретном отпуске. Дочь Ангелина - тоже бирянка, она индивидуальный предприниматель. Четвёртый сын Сергей окончил кооперативный техникум, получил диплом, продолжает учиться на электрика по программе ДОСААФ, осенью планирует пойти служить в армию. Ещё одна дочка Анита учится в том же техникуме по специальности «рекламное дело». Сын Ярослав окончил девятый класс, мечтает поступить в Йошкар-Олинский колледж культуры и искусств. Он участник районных и республиканских конкурсов, замечательно играет на тальянке, гитаре. Сын Денис окончил седьмой класс, тоже играет на гитаре, активный участник школьных мероприятий. Младшая дочь Дарина окончила второй класс, учится только на пятёрки. У нее заветная мечта - поехать на «Президентскую» ёлку, хочет выбрать профессию ветеринара, потому что очень любит животных.

До замужества Эльза Михайловна помогала маме работать в колхозе дояркой. Затем трудилась продавцом, почтальоном, но решила уволиться, чтобы быть рядом с младшей дочерью. Муж много лет работал сезонно на Севере, но после тяжёлой утраты сына решил вернуться домой. Сейчас открыли в деревне магазин, обеспечивают односельчан всем необходимым.

Семья ведёт большое хозяйство: держат коров, бычков, кур, занимаются садом, огородом. Всё выращивают сами, живут своим домом.

Эта история — пример крепкой семьи, где каждый находит своё место, поддерживает друг друга и идёт к своей мечте, несмотря ни на что.

Поздравляем Эльзу и Алика Абдуллиных с наградой, желаем им крепкого здоровья, сил, мудрости и поддержки друг друга. Пусть всегда их дом будет наполнен теплом, смехом и новыми радостями, а каждый ребенок чувствует себя любимым и нужным. Пусть их надежды и мечты исполнятся: старшие дети будут счастливы в своих новых ролях родителей и специалистов, а младшие – уверенно идут к своим целям, получат образование и найдут свое признание.

К 2036 году суммарный коэффициент рождаемости в стране должен вырасти до 1,8, а количество многодетных семей – до почти 3 млн.

Ключевым механизмом реализации стратегии стал новый национальный проект «Семья», который призван повысить качество жизни семей с детьми и обеспечить устойчивый рост рождаемости. В структуру нацпроекта входят 5 федеральных проектов. Центральное звено – федеральный проект «Многодетная семья», главная цель которого – создать реальные условия для роста благосостояния, повышения качества жизни многодетных семей.

- По количеству многодетных семей мы первые в Приволжском федеральном округе и седьмые в России. Это действительно отличает нас от многих других регионов, многодетность – норма жизни, — сказал глава Республики Башкортостан.