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23 Июля , 05:18

В Башкортостане выстроена система мер для поддержки семей с детьми

В Республике Башкортостан выстроена система мер для поддержки семей с детьми. В регионе реализуется национальный проект «Семья» и региональная программа повышения рождаемости, рассчитанная до 2030 года. 

В Башкортостане выстроена система мер для поддержки семей с детьмиВ Башкортостане выстроена система мер для поддержки семей с детьми
В Башкортостане выстроена система мер для поддержки семей с детьми
Она охватывает сразу несколько важных направлений: от укрепления репродуктивного здоровья и поддержки студенческих семей до создания комфортных условий для работников с семейными обязанностями. Отдельное внимание уделяется проектам, которые повышают в обществе престиж семьи и многодетности.
 
В числе обсуждаемых мер также находится и новая ежегодная семейная выплата для работающих родителей. Она адресована семьям, где воспитываются двое и более детей, а среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека. По сути, государство пересчитывает налог на доходы физических лиц по сниженной ставке в 6%, а образовавшуюся разницу возвращает семье.

«Мы видим высокий интерес к новой ежегодной семейной выплате. Это востребованная мера поддержки, которая позволит семьям вернуть часть ранее уплаченного НДФЛ», — отметила заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ирина Небогатова.
 
Кроме того, в Башкортостане активно формируются советы многодетных семей в городах и районах, запускаются информационные проекты с участием многодетных родителей. Жизнь региона насыщена и яркими событиями, среди которых семейные парады, спектакли семейных театров, фестивали и множество других мероприятий в рамках Года большой и дружной семьи.
Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан:  https://contenta.info/press_releases?tag_id=431 
В Башкортостане выстроена система мер для поддержки семей с детьми
В Башкортостане выстроена система мер для поддержки семей с детьми
В Башкортостане выстроена система мер для поддержки семей с детьми
В Башкортостане выстроена система мер для поддержки семей с детьми
В Башкортостане выстроена система мер для поддержки семей с детьми
В Башкортостане выстроена система мер для поддержки семей с детьми
В Башкортостане выстроена система мер для поддержки семей с детьми
В Башкортостане выстроена система мер для поддержки семей с детьми
В Башкортостане выстроена система мер для поддержки семей с детьми
В Башкортостане выстроена система мер для поддержки семей с детьми
В Башкортостане выстроена система мер для поддержки семей с детьми
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