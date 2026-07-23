В Башкортостане выстроена система мер для поддержки семей с детьми

Она охватывает сразу несколько важных направлений: от укрепления репродуктивного здоровья и поддержки студенческих семей до создания комфортных условий для работников с семейными обязанностями. Отдельное внимание уделяется проектам, которые повышают в обществе престиж семьи и многодетности.

В числе обсуждаемых мер также находится и новая ежегодная семейная выплата для работающих родителей. Она адресована семьям, где воспитываются двое и более детей, а среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека. По сути, государство пересчитывает налог на доходы физических лиц по сниженной ставке в 6%, а образовавшуюся разницу возвращает семье.



«Мы видим высокий интерес к новой ежегодной семейной выплате. Это востребованная мера поддержки, которая позволит семьям вернуть часть ранее уплаченного НДФЛ», — отметила заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ирина Небогатова.

Кроме того, в Башкортостане активно формируются советы многодетных семей в городах и районах, запускаются информационные проекты с участием многодетных родителей. Жизнь региона насыщена и яркими событиями, среди которых семейные парады, спектакли семейных театров, фестивали и множество других мероприятий в рамках Года большой и дружной семьи.